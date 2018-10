Wichtiges Spiel für den TSV Erbach

Zum Abschluss der englischen Woche ist der TSV Erbach am Sonntag, 7. Oktober, 15 Uhr, bei den SF Dornstadt zu Gast. Erbach ist durch die Niederlagen in Obenhausen (1:3) und im Derby gegen die SSG Ulm (1:3) wieder an den Rand der Abstiegszone gerückt, während Dornstadt am vergangenen Sonntag und am Mittwoch ebenfalls zweimal leer ausging und auf den vorletzten Platz zurückfiel. Die Bedeutung des Spiels am Sonntag ist daher groß, mit einem Sieg würden die Erbacher (neun Punkte) den Aufsteiger aus Dornstadt (vier) deutlich distanzieren.