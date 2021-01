„Wer die Verkehrswende propagiert, muss auch liefern“

„Eine Verkehrswende mit Zugkraft für unsere Bürgerinnen und Bürger sieht anders aus. Der Ab-Donau-Kreis braucht dringend einen schnellen Zug-Halt in Erbach auf der elektrifizierten Südbahn.“ Das sagt Landrat Heiner Scheffold als Reaktion auf die Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Martin Rivoir.

Der Prüfauftrag des Verkehrsministeriums für einen Regionalexpress-Halt in Erbach im Zusammenhang mit der geplanten Elektrifizierung von Bodenseegürtelbahn und Hochrheinbahn sei eine viel zu vage Perspektive in ferner Zeit, so der Landrat. „Das haben wir aus dem Verkehrsministerium auch schon anders gehört. Verkehrsminister Winfried Hermann hatte uns gegenüber betont, dass ihm der Regionalexpress-Halt in Erbach ein persönliches Anliegen sei und das Land eine Realisierung jedenfalls nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke ins Auge fasse“, sagte Landrat Heiner Scheffold.

Scheffold: Bei Umstiegen wird’s „unattraktiv“

Für die Verkehrswende sei ein leistungsfähiger Schienenpersonennah- und -fernverkehr essenziell. Für die Region nördlich und westlich von Erbach müsse die Anbindung an den schnellen Zugverkehr nach Süden möglich sein. „Wer nach Süden möchte und mit dem Auto bis Laupheim fahren muss, steigt kaum noch in den Zug. Den Umstieg im Bahnhof Ulm, um dann mit der Bahn wieder nach Süden in Richtung Friedrichshafen zu fahren, das werden wohl die wenigsten machen. Und es wird nur wenige geben, die aus dem westlichen Alb-Donau-Kreis in Erbach in einen langsamen Zug einsteigen, um dann später in den schnellen Zug umzusteigen. So ist der Schienenverkehr einfach unattraktiv. Das belegen auch die heutigen Zahlen“, so der Landrat. „Wer die Verkehrswende als Wein predigt, darf nicht den Bummelzug als Wasser liefern!“

Der Bahnhof Erbach sei im südlichen Alb-Donau-Kreis ein wichtiger Umsteigeknoten Richtung Ulm und Stuttgart, vor allem für die Gemeinden und Ortschaften östlich und südlich der Stadt Erbach. Alleine in der Stadt selbst, einschließlich ihrer Teilorte, leben rund 14 000 Einwohner. „Auch in Hinblick auf die Weiterfahrt in Richtung Stuttgart halten wir an der Forderung nach einem Regionalexpress-Halt in Erbach fest“, betonte Landrat Heiner Scheffold.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises, Manuel Hagel, zeigt sich verärgert über den grünen Verkehrsminister: „Wer in Sonntagsreden immer von der Verkehrswende redet, der muss mal liefern, wenn es gilt. Bei Winfried Hermann schauen der Ländliche Raum und besonders unsere Heimat derzeit leider viel zu oft in die Röhre.“

Hagel will Brief schreiben

Die Antwort des Ministers auf die Landtagsanfrage sei mehr als enttäuschend – zumal er zunächst positive Signale aus dem Verkehrsministerium empfangen habe, so Hagel weiter. „Was ich besonders irritierend finde ist, dass das grüne Verkehrsministerium hier, wie schon bei der Regio-S-Bahn Donau-Iller, erneut bei einem zentralen nachhaltigen Verkehrsprojekt der Region zur Bremse wird.“ Zugleich kündigte der Landtagsabgeordnete an, in einem Brief an das Verkehrsministerium nachzuhaken und sich nochmal eindringlich für den Schnellzug-Halt in Erbach einsetzen zu wollen.