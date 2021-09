Weltkindertag im „Kleinen Samenkorn“ in Ersingen

Seit fast 30 Jahren gilt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nation in Deutschland. Seitdem wird darüber diskutiert, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und dadurch für alle sichtbarer zu machen.

Um auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen, zogen die Kinder des evangelischen Kindergartens „Kleines Samenkorn“ in Ersingen zu einer Demonstration mit Kinderrechtsplakaten und Trillerpfeifen durch Ersingen. Ziel dieser Aktion war es, auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen. In den Tagen davor hatten die Erzieherinnen mit den Kindern deren Rechte besprochen und diese zusammen mit den Kindern auf Plakate geschrieben und passende Symbole dazu gebastelt. Da gab es zum einen das Recht aufs Trinken – dazu wurden eine Flasche und ein Glas gebastelt – und zum anderen das Recht auf Familie und elterliche Fürsorge – die Kinder malten eine Familie. Das Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen – die Kinder gestalteten ein Stopp-Schild und ein großes „NEIN“. Zum Recht auf einen Kindergartenplatz gestalteten die Kinder das Logo des Kindergartens. Das Recht auf Bildung stellte der Ersinger Nachwuchs mit Büchern, Zahlen und Buchstaben dar, das Recht aufs Spielen wurde mit verschiedenen Spielsachen auf die Plakate gebracht.

Einige Eltern und Ersinger kamen auf die Straße und winkten Kindern und Erzieherinnen zu. Von Seiten des Kindergatens heißt es zudem, dass durchweg positive Resonanz auf die Aktion kam und dass das Team auf die Rechte der Kinder am Weltkindertag aufmerksam macht. In den nächsten Wochen werden sich die Erzieherinnen mit Gleichberechtigung und Partizipation in der Einrichtung beschäftigen und allen bewusst machen, wie wichtig die Rechte jedes einzelnen sind. Wichtig sei es ihnen dabei auch, darauf aufmerksam zu machen, dass seit 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatzplatz ab einem Jahr besteht und dieser bei Weitem noch nicht umgesetzt wurde.