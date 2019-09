Weiterer Kantersieg für den TSV Erbach

Der TSV Erbach hat in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller den zweiten Kantersieg innerhalb weniger Tage verbucht. Nach dem 8:1 im Nachholspiel gegen Holzheim setzte sich Erbach beim zuvor Tabellenvierten SV Ljiljan Ulm mit 6:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gäste für klare Verhältnisse, Tim Maier (15., 45.), Lamine Tamba (33.) und Marc Baumeister (39.) schossen eine 4:0-Führung heraus. Nach der Pause machten Jan Beran (53.) und Marco Kutz (74.) das halbe Dutzend voll. Die nächste Aufgabe für den TSV steht am Donnerstag, 3. Oktober, 15 Uhr, an. Da empfängt Erbach den Tabellenführer FC Hüttisheim, der am Wochenende das Spitzenspiel gegen Nersingen mit 7:2 für sich entschied.