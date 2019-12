Weihnachtsfeier bringt Jugendliche zusammen

Mit einem Neunsitzer sind sechs Ehinger Jugendliche vom Jugendzentrum Ehingen am Freitag mit Sozialarbeiterin Ann-Christin Schubert sowie der Auszubildenden Leeann Caputo nach Erbach gereist. Mit moderner Diskokugel und traditionellem Christbaum fand hier die Weihnachtsfeier inklusive eines Tischkickerturniers statt.

Jennifer Rittlewski, die Leiterin des Jugendzentrums Erbach, kooperiert seit diesem Schuljahr mit dem Jugendzentrum Ehingen. „Das bietet viele Vorteile. Man kann sich gegenseitig unterstützen, und die Jugendlichen können neue Kontakte knüpfen“, sagt sie. Auch der Ehinger Sozialarbeiterin Ann-Christin Schubert ist die Zusammenarbeit wichtig und sie freut sich über das gemeinsame Event: „Es ist schön, miteinander etwas zu gestalten und gemeinsam ein Netzwerk aufzubauen.“

Die vergangenen Jahre gab es keine Weihnachtsfeier im Jugendzentrum in Erbach. Dafür legten sich sowohl die Erbacher als auch die Ehinger dieses Jahr mächtig ins Zeug. Im Vorfeld wurden schon fleißig zusammen Plätzchen gebacken. Draußen brannte ein Feuer, an welchem Stockbrote gegessen und Punsch getrunken werden konnte. So musste auch nicht beim Turnier mitgemacht werden. Wer sich aber doch die Chance auf den ersten Platz, nämlich einen Kinogutschein inklusive Popcorn und Getränk, nicht nehmen lassen wollte, durfte am Tischkicker ordentlich die Hebel drehen. Diesen gibt es schon seit Eröffnung des Jugendzentrum Erbachs 2016 und wird immer gern genutzt. „Tischkickern – das mögen sie alle“, sagt Schubert.

Dass sich die Jugendlichen untereinander verstehen, ist den beiden Sozialarbeiterinnen besonders wichtig: „Vielleicht entstehen auch neue Freundschaften.“ Weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Fußballturnier, sollen in Zukunft ebenfalls unter Zusammenarbeit der beiden Jugendzentren stattfinden.