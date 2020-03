Wegen Coronavirus: Erbacher Schulen Montag geschlossen – und was ist am Dienstag?

Aufgrund von Verdachtsfällen bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus, sind am Montag, 9. März, die Schulen und Einrichtungen am Schulzentrum in Erbach geschlossen geblieben. Darüber informierte Bürgermeister Achim Gaus am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung. Wie es am Dienstag weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Die Schließung am Montag hat folgende Einrichtungen am Schulzentrum betroffen: Grundschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, Musikschule, Mensa sowie die Kernzeitbetreuung.

Die Einrichtungen waren sowohl für die Schülerinnen und Schüler, als auch für die Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen geschlossen.

Die Präventionsmaßnahme galt bisher nur für Montag, 9. März. Wie es am Dienstag weitergeht, war am Montagmittag noch unklar.

Achim Schwarz, Leiter des Schulamts Biberach, sagte im Gespräch mit Schwäbische.de, dass eine Entscheidung erst am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zu erwarten sei. Demnach würden die Testergebnisse der Verdachtsfälle noch nicht verliegen. Erst dann könne festgelegt werden, ob und wie am Dienstag ein Schulbetrieb stattfinden kann.