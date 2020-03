Wegen Coronavirus: Erbacher Schulen Montag geschlossen

Aufgrund von Verdachtsfällen bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus, bleiben am Montag, 9. März, die Schulen und Einrichtungen am Schulzentrum in Erbach geschlossen. Darüber informierte Bürgermeister Achim Gaus am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Die Schließung betrifft folgende Einrichtungen am Schulzentrum: Grundschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, Musikschule, Mensa, sowie die Kernzeitbetreuung.

Die Einrichtungen sind sowohl für die Schülerinnen und Schüler, als auch für die Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen geschlossen. Die Präventionsmaß-nahme gilt bisher nur für Montag, 9. März. Weitere Informationen werden von der Stadt Erbach im Lauf des Tages am Montag, 9. März, herausgegeben.