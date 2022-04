Wechsel in der Führung des Polizeipostens Erbach

Polizeihauptkommissar Daniel Pfeiffer ist neuer Leiter des Polizeipostens Erbach. Er ist Nachfolger von Polizeihauptkommissar Wolfgang Reichardt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde setzte Polizeipräsident Bernhard Weber den neuen Leiter Polizeihauptkommissar Daniel Pfeiffer in sein Amt ein. Er tritt die Nachfolge von Polizehauptkommissar Wolfgang Reichardt an, der seit Februar 2022 den Polizeiposten Ulm-Wiblingen leitet.

Polizeipräsident Weber betonte, dass ein Polizeiposten für die Bevölkerung die nächste Anlaufstelle vor Ort sei und somit sehr wichtig ist. Dem neuen Leiter Daniel Pfeiffer wünschte er viel Erfolg und immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung.

Daniel Pfeiffer (47) trat im September 1999 als Polizeimeisteranwärter in die Polizei Baden-Württemberg ein. Nach seiner Ausbildung war er für ein Jahr Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei. 2003 wurde er zu Verkehrspolizei der damaligen Polizeidirektion Göppingen versetzt. Bis 2007 absolvierte er das Studium für den gehobenen Dienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Als frisch ernannter Polizeikommissar verrichtete er seinen Dienst bis 2013 beim Polizeirevier Eislingen. Ab 2017 war er in verschiedenen Funktionen beim Polizeirevier Ulm-West. Zum 1. Aprill 2022 übernahm er die Leitung des Polizeiposten Erbach.

Der Polizeiposten Erbach betreut auf einer Fläche von rund 63 Quadratkilometern knapp 14 000 Einwohner in der Stadt Erbach und seinen Teilgemeinden . Außerhalb der Dienstzeiten des Polizeipostens und zu dessen Unterstützung betreut das Polizeirevier Ulm-West diese Region. In diesem Bereich registrierte die polizeiliche Kriminalstatistik 194 Straftaten im Jahr 2021 von denen knapp 68 Prozent aufgeklärt werden konnten. Darüber hinaus kümmerten sich die Bediensteten um 56 Unfälle im Jahr 2021