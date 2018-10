Waldbesitzer klagen über fallende Holzpreise

Waldbesitzer aus dem ganzen Alb-Donau-Kreis haben sich am Freitag in Ringingen zum Waldtag getroffen. Eingeladen hatte der Fachdienst Forst und die Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm. Diesmal dabei war auch eine Schulklasse aus Laupheim, die mehr über den Wald lernen wollte.

„Der Holzmarkt in diesem Jahr ist nicht gut, nach einem guten Winter und gutem Frühjahr hat der trockene Sommer die Borkenkäferpopulation massiv ansteigen lassen, wobei Norddeutschland noch stärker betroffen ist als wir. Die Schadholzmenge ist größer als nach Orkan Lothar“, sagte Thomas Herrmann vom Fachdienst Forst. Die Preise für Nadelholz seien im Fallen, die Lage äußerst angespannt, so Herrmann.

Markt für Laubholz

Dagegen sei der Markt auf dem Laupholzsektor überaus gut. Buche und Esche seien stark nachgefragt, die Sägewerke arbeiten auf Hochtouren, erklärte Herrmann. Noch größer sei die Nachfrage nach Eichenholz, dunkles Holz sei auf dem Möbelmarkt stark begehrt.

Nadine Conzelmann erklärte an einem befallenen Baum die Schäden, die der Eichenprozessionsspinner, der sich durch den Klimawandel stark vermehrt hat, anrichtet. Das ist ein unscheinbarer Schmetterling, dessen Raupe mehrere Entwicklungsstadien durchläuft. Die Raupen sammeln sich nestartig in Gespinsten an den Zweigen der Eiche. Die Haare dieser Raupe rufen beim Menschen starke allergische Reaktionen hervor. Stehen diese Bäume in der Nähe von Erholungsgebieten, müssen sie von Fachleuten abgeflämmt werden, im Wald dagegen nicht. Beim Fällen der befallenen Eichen empfahl Nadine Conzelmann sehr vorsichtigen Umgang mit dem Astwerk der Bäume.

An drei Standorten im Wald wurden aktuelle Fragen der Waldbesitzer geklärt. Zukunftsbäume sind besondere Bäume, die im Alter von circa zehn Jahren ausgewählt wurden. Andere Bäume, die sie bedrängen könnten, werden entfernt, um diesen Zukunftsbäumen optimale Entwicklungsbedingungen zu verschaffen. Die korrekte Fällung der Bäume und Unfallverhütungsvorschriften waren ein anderes Thema beim Waldtag.

Wie man Festmeter schätzt

Im Fichten- und Douglasien-Wald fragte Stefan Gölz vom Forst der Stadt Ulm die Waldbesitzer: „Wer weiß, wie viele Festmeter in seinem Wald sind?“ Nur wenige konnten das angeben. Wie man seinen Bestand aber mit einfachen Mitteln schätzen kann, zeigte er ihnen. Dazu wurden einfache Dendrometer verteilt. Das ist ein Holzplättchen mit zwei Einkerbungen an einem 50 Zentimeter langen Bindfaden angebunden. Mit diesem Dendrometer am ausgestreckten Arm sollten sich die Waldeigentümer um 360 Grad drehen und die Bäume, die sie so sehen, zählen. Ein paar Rechenschritte und schon hatte man die geschätzte Anzahl Festmeter.