Wahlkampf: Erbachs Bürgermeister stellt sich scharfen Fragen der Bürger

Erbachs Bürgermeister Achim Gaus kandidiert für eine weitere Amtszeit im städtischen Rathaus. Im Rahmen seiner Wahlkampftour hat er sich den teilweise auch scharfen Fragen Interessierter im Gasthaus „Zur Linde“ gestellt. Nachdem er sich ganz kurz persönlich vorgestellt hatte, zeigte er einen Diashow-Rückblick seiner vergangenen Amtszeit seit 2011 mit den wichtigsten Projekten für die Stadt Erbach und deren Teilorte.

Die Diashow zeige natürlich nicht alle Projekte, dennoch könne man sehr gut Revue passieren lassen, was in den vergangenen acht Jahren passiert sei, so Gaus. Bevor die Anwesenden den Bürgermeister mit Fragen löchern konnten, stellte Gaus einige Schwerpunkte, die er als wichtig erachte, vor. Der Neubau einer Dreifachsporthalle in Erbach sei notwendig, da nicht nur die Schule einen weiteren Hallenteil benötige, sondern auch die Jahnhalle nicht erweiterbar sei. Auch die Innenstadt-Offensive nehme langsam Gestalt an. Dies sei auch gleichzeitig eine Klammer für den Hochwasserschutz und die Sanierung des Erlenbach-Areals. „Wir profitieren in der Innenstadt sehr, denn man kann vieles im Gesamtrahmen unterbringen“, erklärte Gaus. Der Punkt Breitband, „das Zukunftsthema schlechthin“, sei schon im Gespräch. Ziel sei, in zwei Jahren jeden Stadtteil ans Glasfasernetz anzubinden. Danach könne man alle Häuser einzeln ans Netz bekommen. Ebenso seien die Themen Kindergarten, Schule und Ganztagesbetrieb sehr wichtig. Der Sanierungsstau an den Erbacher Schulen müsse langsam abgearbeitet werden. Zudem seien zu wenige Räumlichkeiten vorhanden – es bestehe Erweiterungsbedarf, so Gaus. „Eine separate Grundschule wäre mein Ziel“, blickte Gaus in die Zukunft.

Zu viel Bürokratie

Mit der Elektrifizierung der Südbahn möchte Gaus erreichen, dass schnellere Züge im Erbacher Bahnhof halten. Die Frage, ob denn auch ein IRE halten werde, beantworte Gaus wie folgt: „Der Bezuschussung der Elektrifizierung durch die Stadt Erbach wurde nur mit der Bedingung eines Halts zugestimmt.“ Man müsse den Erbacher Bahnhof unterstützen, sodass auch der Verkehr in der Stadt selbst sowie in Ulm verringert wurde. Helmut Glaubert stellte am Beispiel der Beschaffung der Atemschutzgeräte für die Feuerwehr Erbach die komplette Prozedur der Ausschreibung durch den Technischen Ausschuss mit anschließender Zustimmung des Gemeinderats infrage. Gaus solle wieder offensiver sein, gerade bei solchen Ausschreibungsergebnissen, die ohnehin im Budget bleiben, so Glaubert. Gaus räumte ein, dass es in eben diesem Beispiel mit den Atemschutzgeräten extrem mit der Bürokratie gewesen sei.

Den Punkt „bezahlbare Wohnungen und Angebote gerade für Alleinwohnende“ schnitt Georg Hafner an. Er sprach auch die Kreisbaugesellschaft mbH an, in der Achim Gaus im Aufsichtsrat sitzt. Diese Gesellschaft sollte sich ursprünglich für bezahlbare Wohnungsangebote einsetzen, doch wären viele Wohnungen, darunter auch Sozialwohnungen, verkauft worden, da die Sanierungskosten ins Unermessliche geschossen wären. Die Kreisbaugesellschaft habe für das Rampf-Areal plädiert, so Gaus. Dort seien aber die Grundstückspreise am höchsten, was die Situation kontraproduktiv gemacht hätte. „Es hängt am passenden Grundstück“, entschuldigte sich Gaus, „billig bauen kann man heute halt auch nicht mehr“. Die Kreisbau könne sich das in diesem Maße finanziell nicht leisten. In diesem Zuge fragte Rolf König, ob die Mietpreise auch in die Höhe schössen, da durch dass das Stuttgart 21-Projekt Ulm und Stuttgart in 30 Minuten verbinde. Man könne Erbach dann quasi als Vorort Stuttgarts sehen, so König. Es komme immer darauf an, wie viele Wohnungen angeboten werden, sagte Gaus. Erbach als Vorort der Landeshauptstadt sehe er nicht, da seien andere Städte definitiv mehr betroffen.

Ulrich Adam, Sprecher der Interessengemeinschaft Pro Querspange, störten die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit im westlichen Bereich der B311, vor allem nachts. 20 Prozent der Verkehrsteilnehmer seien bei einer Messung mehr als 15 Stundenkilometer in der 30er-Zone zu schnell unterwegs. Der Fahrer mit der höchsten Geschwindigkeit habe sogar 115 Stundenkilomter auf dem Tachometer gehabt. Er fragte, welche Maßnahmen Gaus gegen diese Raserei plane. Der Bürgermeister betonte, dass man das Landratsamt darauf hinweisen werde. Wenn die Überschreitungen aber nicht hoch genug seien, mache das Landratsamt wenig, so Gaus.

Lärm durch Kanaldeckel

Des Weiteren bemängelte Adam die Kanaldeckel-Sanierung in eben jenem Bereich der B311. Der Flüsterbelag sei zwar eine sehr gute Wahl gewesen, doch die Deckel seien nach knapp fünf Monaten wieder etwas eingesunken. Als Folge trete eine hohe Lärmbelastung auf, wenn beispielsweise ein leerer Lastwagen über die Kanaldeckel fahre. „Dies ist eine Dauerbaustelle. Man kommt mit der Reparatur nicht hinterher, wenn sich die Kanaldeckel setzen“, bedauerte Gaus. Als letzte Frage kam noch die Querspangen-Situation auf. Gaus beschwichtigte die Bürger, dass es durch die Planungen für zusätzliche Flächen für Bauschutt und Ähnliches keine zeitlichen Verzögerungen geben wird, da die Baustelleneinrichtung ja nur Randbereiche und nicht direkt die Straße betreffe. Zum Schluss schaute Gaus auf ein hervorragende Entwicklung der Stadt in den vergangenen Jahren zurück, die er in Zukunft auch noch weiter voranbringen möchte. Auch in der Außenwahrnehmung stehe Erbach mit seinen Teilorten gut da. Er möchte sich auch weiterhin für eine nachhaltige Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements einsetzen und stehe für Transparenz. „Ich bin gern Bürgermeister. Nicht jeden Tag scheint die Sonne, aber wo ist das schon so“, schloss Gaus den offiziellen Teil seiner Vorstellung.

Mehr entdecken: Unbekannte entsorgen Altöl illegal

Mehr entdecken: Bürgermeisterkandidat für Erbach hat klare Vorstellungen

Mehr entdecken: Stadt Erbach investiert 148 000 Euro in die Feuerwehr

Mehr entdecken: Bürgermeisterkandidaten stehen Rede und Antwort

Mehr entdecken: Zwei Bewerber treten zur Bürgermeisterwahl an