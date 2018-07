Wahlfrauen der Region entscheidenbei Landeselternbeirat mit

Die Wahl der Wahlmänner – in diesem Fall Wahlfrauen – für den Landeselternbeirat und Informationen über den gemeinsamen Unterricht mit Kindern von Regelschulen und Förderschulen waren die Themen eines Informationsabends in Erbach. Eingeladen hatte das Staatliche Schulamt Biberach, Elternbeiratsvorsitzende von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen kamen.

Wenn am 19. Februar in Ravensburg der neue Landeselternbeirat gewählt wird, werden Eva-Maria Baumann für die Heinrich-Kaim-Schule in Schelklingen, Dörte Petrick-Haering für die Grund- und Hauptschule Dellmensingen und Dr. Antje Lang für die Grundschule Gerhausen mitentscheiden. Sie haben sich bereit erklärt als Wahlfrauen zu agieren und wurden von den Elternbeiratsvorsitzenden einstimmig gewählt. Der Landeselternbeirat nimmt Stellung zu Gesetzesvorlagen, greift selbst Themen auf, pflegt den Kontakt zu Schulämtern, ist Ansprechpartner für die Eltern. Elf Sitzungen gibt es im Jahr im Kultusministerium. Die Amtszeit beträgt drei Jahre.

Wolfgang Mäder, Leiter des Staatlichen Schulamtes Biberach, berichtete, dass zurzeit 40000 Kinder imKreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis Schulen besuchen. In Ehingen gehen derzeit 1048 Kinder in die Klassen 1 bis 4, 2015/16 werden es 991 sein. In Munderkingen sind es 617 Kinder, 2015/2016 rechnet Mäder mit 654 Kindern, und in Erbach sinkt die Zahl von 748 auf 654 Kinder im Grundschulbereich. 561 Schüler besuchen Hauptschulen im Alb-Donau-Kreis, 1886 Schüler Werkrealschulen. „Die Hauptschulen werden von uns nicht an die Wand gefahren, sie behalten ihre Berechtigung“, sagte der Schulamtsleiter.

Auch Sonderschulen seien flächendeckend vorhanden und würden sich auf qualitativ hohem Niveau Kindern mit Behinderungen annehmen. Inklusion sei nicht gleichzusetzen mit der Auflösung der Sonderschulen, sagte Mäder, „Inklusion meint Menschen mit Behinderungen an allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben zu lassen“. Künftig heißen Sonderschulen Sonderpädagogisches Bildungszentrum. Pädagogische Assistenten im Bereich Sprachförderung, Lesen, Rechtschreibung und Rechnen würden zur Unterstützung von Lehrern vorwiegend in Schulen eingesetzt, die von Kindern mit Migrationshintergrund besucht werden. (kö)