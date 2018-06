Gespannt sind die Zuhörer am Samstagabend im Kanzleigebäude in Oberdischingen gesessen und haben abwechselnd der Stimme von Edi Graf und der Musik des Musikvereins Oberdischingen gelauscht. Die Lesung aus Grafs aktuellem Buch „Kriminalpolka – Kommissar Zufall ermittelt“ wurde anlässlich des Jubiläumsjahres „250 Jahre Kanzleibau“ veranstaltet. Durch die sehr passenden Einlagen der kleinen Besetzung der Oberdischinger Musiker wurden die Ermittlungen des Protagonisten zu einem Posaunisten Mord wunderbar musikalisch umrahmt.

Nachdem das Publikum schon bestens mit dem Kreismarsch „Von der Alb zur Donau“ eingestimmt war, begrüßte Bürgermeister Friedrich Nägele die Gäste mit ein paar Worten. „250 Jahre Kanzleibau, das bedeutet 250 Jahre Geschichte, die erwähnenswert ist“, so Nägele. Das im Jahre 1767 in der Herrengasse erbaute Kanzleigebäude, auch Hufeisenbau genannt, sei hauptsächlich für die Verwaltung des Grafen Franz Ludwig Reichsgraf Schenk von Castell, dem „Malefizschenk“, der auch eine Art Kriminalbeamter war, bestimmt gewesen. „Wie passend, dass wir heute eine Kriminalgeschichte hier im gräflichen Verwaltungsgebäude von Edi Graf zu hören bekommen“, beendete Nägele seine kurze Ansprache.

Edi Graf ist freier Redakteur beim SWR, langjähriger Moderator der Egerländer Musikanten und schreibt gerne Kriminalgeschichten. Durch seine Liebe zur Musik, er spielt aktiv Klarinette und Saxophon, kam er auf die Idee, auch einmal den Tatort in die Musikszene zu legen. Daraus entstand das Buch „Kriminalpolka“, mit etlichen augenzwinkernden Klischees aus dem Musikerleben. Aber auch die Heimat, das Schwabenland, rückt nicht in den Hintergrund. So werden zum Beispiel an der Gala-Veranstaltung LKW mit ABS (Leberkäswecken mit a bissle Senf) und Musikanten-Forellen (Rote Wurst) zum Essen angeboten und Kommissar Rainer Tsuval fährt auf dem „Spätzles Highway“ (Bundesautobahn 81) zu seinem Pathologenfreund.

Zuhörer sind begeistert

Aufgrund der langjährigen Hörbuch- und Moderationserfahrung Grafs klebten die Zuhörer praktisch an den Lippen des Vorlesers. Dieser schaffte es trotz der Tragik des buchstäblichen Bühnenmordes des Posaunisten die gewisse Prise Humor, die im Buch definitiv nicht zu kurz kommt, dem Publikum gekonnt zu vermitteln. Beispielsweise hinterließ die Darbietung des Sprachfehlers des Kriminalhauptkommissars bei vielen Gästen ein Lächeln auf dem Gesicht. Der Schreibstil Grafs ist durch stilistisches Geschick leicht verständlich und sehr spannend.

Durch die gelungenen musikalischen Einlagen der Oberdischinger Musiker konnte sich der Zuhörer auch unter den genannten Musikstücken im Buch eine genaue Vorstellung machen.

Weitere Veranstaltungen geplant

Über das Jahr hinweg sind noch weitere Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres geplant. So etwa werden am Samstag, 1. Juli, 20 Oldtimer im Kanzleihof vorfahren. Unter anderem wird der Corso „Oldtimer trifft Moderne“ kommen. Am Wochenende des 21. und 22. Juni sind Open-Air Kinoabende geplant. Außerdem soll das alljährliche Fest am „Tag des offenen Denkmals“ in diesem Jahr zu Ehren des Kanzleibaus noch größer aufgezogen werden und als Höhepunkt des Jubiläumsjahres gelten.