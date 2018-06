Vom Ampelmännchen bis zu Donald Trump

Donald Trump zieht die Blicke immer auf sich. So ist das auch in der Erbacher Sparkasse in der aktuellen Gemäldeausstellung von Heidi Bliklen-Seclaoui. Bis zum 20. Juli läuft die Schau, die ursprünglich auf den Namen Heidi Schäfer-Bliklen angekündigt war. Die Malerin hat vor einigen Tagen geheiratet, erklärte Sparkassenleiter Helmut Kilb während der Begrüßung die Namensänderung. Die Ausstellung trägt den Titel „Quadrat.Bemalt.Bunt“ und umfasst 22 fantasievolle und detailreiche Bilder, weshalb der US-amerikanische Präsident in Erbach nicht der einzige Hingucker bleiben wird. Die Gemälde warten mit vielen Details auf, die es wert sind, genau betrachtet zu werden und sich zum Nachdenken verleiten zu lassen.

Heidi Bliklen-Seclaoui war Lehrerin an der Ulmer Steinbeiß-Schule. Erst im Ruhestand begann sie mit dem Malen. Bei der Ulmer Mallehrerin Anna Eschenko lernte sie Andrea Bäckers vor neun Jahren kennen, die die Laudatio hielt und ein Zitat von Albert Einstein auf die inspirierenden Arbeiten anwendet: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ Die Ulmer Malerin, die aus dem Schwarzwald stammt und einst das Handwerk der Polstererin und Schreinerin erlernte, ehe sie Berufsschullehrerin wurde, arbeitet mit Acrylfarbe auf quadratischen Leinwänden und setzt Quadrate und fantastische Einzelheiten in den Rahmen gemalter Quadrate. Teilweise bleibt die Leinwand das einzige Quadrat, um sich darauf Ampelmännchen oder Hirsche tummeln zu lassen, meist aber dominieren im Motive kleine Quadrate, die mit Collagen, humorvollen oder auch spannenden, jedenfalls nicht zusammengehörenden Darstellungen geprägt werden.

Das detailreichste Gemälde mag Nummer 6 mit dem Titel „Mann träumt“ sein, das auf einem schachbrettartigen Untergrund kleine Motive zeigt, vom Erdbeergetränk bis Theresa May auf einem der Körperhaltung nach wichtigen politischen Gang. Heidi Bliklen-Seclaoui sei schon immer politisch, gar ein Mitglied einer Partei gewesen, habe sich für die Frauenbewegung eingesetzt und sei mit ihrer Meinung auch angeeckt, sagte Andrea Bäckers in der Laudatio. Jasmin Seclaoui (Sopran) sang für die rund 50 Personen umfassende Vernissagengesellschaft Klassiker aus beschwingten Zeit der USA. „Fly me to the Moon“ und „Over the rainbow“ erklangen in der Filiale an der Ehinger Straße.

Die Ausstellung „Quadrat.Bemalt.Bunt“ ist im Schalterraum während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.