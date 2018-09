Vier Verletzte und hoher Schaden

Ein 50-Jähriger hatte bei einem Unfall in Erbach den Gegenverkehr übersehen. Gegen 13.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes von Ringingen in Richtung Eggingen. Mitfahrer bei ihm war ein Neunjähriger. Beim Solarpark wollte der Mann nach links abbiegen. In diesem Moment fuhr eine 52-Jährige in Richtung Ringingen. Es kam zum schweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Wie die Polizei mitteilte fuhr vor dem Mercedes ein landwirtschaftliches Gespann. Durch das Gespann war die Sicht des Mercedes-Fahrers beim Abbiegen möglicher Weise erschwert. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mercedes. Er kam auf der Straße zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Fahrerin wird schwer verletzt

Der Mazda schleuderte in den Graben und überschlug sich mehrmals. Im Mazda befand sich ein 68-jähriger Mitfahrer. Er und die Fahrerin wurden schwer verletzt. Rettungssanitäter, Notärzte und die Feuerwehr waren am Unfallort. Die vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes beträgt laut Polizei etwa 20 000 Euro. Der Schaden am Mazda etwa 25 000 Euro. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt.