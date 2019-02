Vier Erbacher qualifizieren sich für DM

Die Judoka des TSV Erbach haben bei den süddeutschen Meisterschaften der U18 in Großhadern vier Medaillen gewonnen: dreimal Gold und einmal Bronze. Dimitrij Popp, Daniel Paulsin sowie die Brüder Daniel und George Udsilauri sicherten sich damit auch die Startberechtigung bei den deutschen Titelkämpfen.

Mit fünf Judoka war der TSV Erbach bei den süddeutschen Meisterschaften in Großhadern vertreten. Als Landesmeister trat Dimitrij Popp (Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm) mit dem klaren Ziel an, auch in diesem Wettbewerb als Meister von der Matte zu gehen. Technisch perfekte Wurfaktionen forderten Popp nicht allzu viel Kraft und Kondition in den Hauptrundenkämpfen ab. Entsprechend konzentriert konnte er sich im Finalkampf einem seiner Dauerrivalen, Max Düsterdiek aus Freiburg, widmen. Zum wiederholten Mal hatte Düsterdiek dem Doppelärmel-Griff von Dimitrij Popp nichts entgegenzusetzen. Ein hieraus angesetzter Fußwurf brachte die Führung, die Popp mit weiteren Attacken im Boden und Stand über die Zeit rettete. Unter dem Beifall des Publikums war somit der erste Titel für den TSV Erbach gesichert.

Mit Bronze DM-Ticket gelöst

Daniel Paulsin hatte sich als württembergischer Vizemeister ebenfalls den Einzug ins Finale als Ziel gesetzt. Zwei überzeugende Siege gegen Starter aus Bayern, darunter der amtierende Landesmeister Kevin Kaiser, ließen auch an seiner Tagesform nicht zweifeln. Im Halbfinale wurde Paulsin allerdings durch einen Armhebel auf dem Weg ins Finale gestoppt. Nun musste ein Sieg im kleinen Finale um Bronze erkämpft werden, um das Minimalziel DM-Teilnahme zu erreichen. Paulsin steckte erstaunlich schnell die gerade erlittene Niederlage weg. Mit einem klaren Sieg über den Gröbenzeller Kontrahenten löste er mit dem Gewinn der Bronzemedaille ebenfalls die Fahrkarte zur DM.

Einen anderen Verlauf nahm das Turnier für den Vize-Landesmeister Andreas Laupheimer (60 Kilogramm). Er hatte auch dank streitbarer Kampfrichterentscheidungen nicht nur den Judo-Gegner gegen sich. Ein gewonnener Kampf reichte dann auch nur für den neunten Platz, der nicht das Leistungsvermögen von Laupheimer widerspiegelt.

Die Udsilauri-Zwillinge Daniel und George waren von der Landestrainerin Trixi Kästle für die süddeutschen Meisterschaften gesetzt gewesen. Das dadurch in sie gesetzte Vertrauen wollten sie auch unter Beweis stellen. In der Klasse bis 90 Kilogramm zog George Udsilauri auch ohne Probleme mit ansprechendem Judo ins Finale ein. Im letzten Kampf stand ihm ein altbekannter Kämpfer aus Abensberg gegenüber: Dank taktisch geschickter Grifftechnik von Udsilauri setzte Michael Weber seinen Griff und damit seine Spezialtechnik nicht durch, der Kämpfer des TSV Erbach machte mit einem Würgeansatz und der dann effektvollen Hebeltechnik im Bodenkampf den Titelgewinn perfekt.

Daniel Udsilauri hatte in der Schwergewichtsklasse über 90 Kilogramm keine Probleme mit den Mitbewerbern um den Titel. Auch er veredelte das in ihn gesetzte Vertrauen mit vielseitigen Techniken im Schwergewicht mit Gold.

Der TSV Erbach fährt nun mit vier Athleten zu den deutschen Meisterschaften der U18-Judo-Jugend Anfang März nach Leipzig. Die Ausbeute bei den süddeutschen Meisterschaften waren ein herausragender Erfolg, zumal der TSV Erbach mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille als bester Verein dieser Titelkämpfe der U18-Männer von der Matte ging.