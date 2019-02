Viele Überraschungen bei der Kinderfasnet

„Hex Hex“ hat es am Samstag aus der Erlenbachhalle in Erbach getönt. Zahlreiche Kinder waren trotz des sonnigen Wetters in der Halle zusammengekommen, um mit ihren Freunden, ihren Eltern und ihren Großeltern zu zaubern.

Dort traf man nicht nur auf kleine und große Hexen, Harry Potter oder Zauberlinge, sondern viele andere Gestalten. Andere verkleideten sich als Marienkäfer, Engel oder Pippi Langstrumpf und sorgten so für eine überaus bunte Halle. Ein lebensgroßer „Minion“ begrüßte die Kinder am Eingang und zählte so zu einem der vielen Highlights des Nachmittags. Die Turnabteilung des TSV hat schon im letzten Jahr mit rund 350 anwesenden Kindern eine nennenswerte Kinderfasnet veranstaltet. In diesem Jahr führten Birgit Zais und Marion Späth, die beide Sportunterricht im TSV geben, unter dem Motto „Auf die Besen fertig los“ durch das verhexte Programm.

Schminken, essen und tanzen

Zu Beginn gab es die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Auch für den Hunger wurden in einem großen Kuchenbuffet und herzhaften Speisen gesorgt. Der offizielle Beginn des Programms folgte durch die Begrüßung von Brigitte Hofmann, Abteilungsleiterin des TSV Erbach. Danach wurden die Kinder dann auch schon von den verkleideten Hexen Birgit Zais und Marion Späth zu einer riesengroßen Polonaise mitgerissen. Die quirligen Hexen tanzten anschließend mit den Kindern und auch Eltern zu Liedern wie „Maya Tanz“, „I am a Musicman“ und „Sportinator“ und sorgten so für eine ausgelassene Stimmung bei den Kleinen.

„Lenas Dancing Girls“ überzeugten das Publikum mit einem Tanz mit Tüchern zu einem aktuellen Hit von der Popsängerin Ariana Grande „No tears left to cry“. „Wir haben großen Respekt vor den Mädels, die zusätzliche Übungsstunden an den Tag gelegt haben, um uns heute mit diesem Tanz zu bereichern. Einen besonderen Dank an dich Lena, da die ganze Choreographie ganz allein von dir kommt“, sagte eine der Hexen. Nach einer kräftigen Zugabe folgte zum selben Lied ein Tanz mit Bändern. Danach spielten die Kinder vorne das Spiel „1,2, oder 3“ und tanzten mit den Hexen, die hierbei immer die „Tanzabfolge“ lieferten, zu einigen Liedern, wie „Fliegerlied“, „Der Pirat“, „Tschu Tschu Wa“.

Spaß beim Schaumkopfessen

Dann hatte die Garde unter der Leitung von Birgit Zais ihren großen Auftritt. Anschließend hatten die Kinder ihren großen Spaß beim gemeinsamen Schaumkopfessen. Auch die Narrenzunft von Erbach durfte am Samstag nicht fehlen, die den Kindern um 16 Uhr ebenso etwas vortanzte. Dann tanzten die Kinder wieder selbst zum „Bobfahrerlied“, „A-E-I-O-U“ und „Pizza Hut“.

Die letzte Vorführung gab es dann von den „Pokersgirls“ der Abteilung „Mädls Fun Turnen“, die die Kleinen mit einem weiteren Tanz inspirierten. Weiteres „freies“ Tanzen zu Liedern wie „Ententanz“, „Rote Pferd“ standen auf dem Programm. Dann ging es langsam dem Ende zu. Brigitte Hofmann beendete dann einen Nachmittag voller Tanz, Spiel und Spaß. 99 Luftballons, die an der Decke befestigt waren, wurden zu dem gleichnamigen Pophit von Nena heruntergelassen und waren so ein weiterer und letzter Höhepunkt der Kinderfasnet in Erbach.