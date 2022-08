Viel Bayerisches im Kulturstadel Hüttisheim

Ein Programm mit Kabarett, Konzert, Vortrag und Mitsingabend gibt es von September bis Januar 2023 im Kulturstadel in Hüttisheim. Zum Auftakt des Programms kommen drei bekannte Namen des bayerischen Kabaretts in den Kulturstadel auf.

Am Samstag, 10. September, ist das Duo Die Isarschiffer mit der deftigen bayerischen Musik-Comedy „Öha“ zu Gast. „Öha“ heißt so viel wie „grad wurscht“ oder „sauber“. Helmut A. Binser tritt am Freitag, 23. September, mit seinem Musikkabarett „Bavarian Influencer“ in Hüttisheim auf. Binser spricht über vergessene Ehefrauen auf dem Frontaleder und sinniert in fragwürdigem Bairisch-Englisch über Bräuche und Eigenheiten der Bayern. Der Dritte im Bunde der bayerischen Gäste ist Stephan Zinner, viele Jahre Doppelgänger von Markus Söder im Nockherberg-Singspiel und festes Mitglied in den Eberhofer-Krimis. Er präsentiert am Samstag, 8. Oktober, sein brandneues Musikkabarett „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“.

Weiter geht es in Hüttisheim mit „Jung? Attraktiv… und übrig“ mit Rena Schwarz am Samstag, 5. November. Sie bietet die augenzwinkernd skurrile Lösungen für Beziehungsprobleme der Frau um die 40 an. Eine besondere Konzert-Lesung bieten Liesl Weapon und Andreas Bittl in ihrer Weihnachtsgeschichte am Samstag, 4. Dezember; sie übertragen Charles Dickens „A Christmas Carol“ ins Bayerische und erzählen humorvoll und besinnlich die Geschichte des kaltherzigen Geizkragens Eberhard Gschaftl mit Zither, Gitarre und Akkordeon und gscherten Gstanzln.

Dreimal gibt es die Reihe „Kult im Stadel“: Am Freitag, 30. September, präsentiert die Unplugged-Band „Unplaqued Prochecked“ Bühnenkracher von AC/DC bis ZZ Top, irische Jigs, dazu Rock’n’Roll-Storytelling. Ein Mitsingabend ist am Freitag, 21. Oktober, Schlager, Folk- und Popsongs versprechen Vergnügen. Am Freitag, 18. November, erzählt Reihold Reibl in einem Bildvortrag über seine neun Wochen als Helfer auf einem Südtiroler Bergbauernhof. Diese Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ulm. Den Schlusspunkt im Jahr 2022 setzt die Weihungstaler Stubenmusik am Sonntag, 18. Dezember, mit ihrem alpenländischen Weihnachtskonzert.

Den Start ins Jahr 2023 gestaltet Jazz in Time. Das famose Quintett bietet jazzigen Pop, coole Barmusik und swingende Klassiker in neuem Gewand. Das Konzertfrühstück findet statt am Sonntag, 15. Januar.