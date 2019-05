Versöhnlicher Ausgleich für Anton Popp

Anton Popp vom TSV Erbach hat bei den süddeutschen Judo-Meisterschaften der U15-Jugend in Pforzheim den zweiten Platz belegt. Neben Popp waren zwei weitere Erbacher Judoka am Start: Baptiste Martorell, der sich bei den Landesmeisterschaften für die Titelkämpfe qualifiziert hatte, und der vom Landestrainer gesetzte Mark Zeiss.

Anton Popp, Bronze-Gewinner bei den württembergischen Meisterschaften, startete in einem starken Feld der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Nach dem für ihn nicht befriedigenden dritten Platz bei den Landesmeisterschaften galt es nun zu zeigen, was in ihm steckt. In seinen Vorrundenkämpfen setzte er sich souverän mit Ura-nage, einer seiner Spezialtechniken, gut in Szene und sicherte sich somit den Einzug ins Finale. Hier musste Popp dann allerdings die Überlegenheit seines Gegners neidlos anerkennen. Die Silbermedaille in der für die U15 höchsten Qualifikationsentscheidung in seinem zweiten Jahr dieser Altersklasse war ein versöhnlicher Ausgleich nach der etwas verpatzen Teilnahme an den Landesmeisterschaften.

Von Mark Zeiss hatten sich Landes- und Vereinstrainer ebenso wie er selbst ebenfalls einen Podestplatz erhofft. Die 46-Kilogramm-Klasse war kämpferisch stark besetzt. Anstrengende und mit der Bronzemedaille beim Erfurter DJB-Turnier auch erfolgreiche vergangene Wochen sowie über mehrere Wochen das Halten des Kampfgewichts forderten ihr Tribut. Zeiss fand sich nach nur einem Sieg der Vorrunde früh in der Trostrunde wieder und erreichte erwartungsgemäß das kleine Finale. Der von ihm angesetzte Haltegriff wurde auch nach den erforderlichen 20 Sekunden Haltezeit mit Ippon vom Mattenrichter bewertet. Nach der anschließenden Annullierung des Urteils fand Mark Zeiss nicht mehr ins Kampfgeschehen zurück und musste sich letztlich mit dem undankbaren fünften Platz begnügen.

Martorell sammelt Erfahrungen

Baptiste Martorell hatte mit seiner Teilnahme bei den süddeutschen Meisterschaften schon die in ihn gesteckten Erwartungen mehr als erfüllt. Als jüngster Starter in der U15-Klasse gewann er bei seinen ersten süddeutschen Titelkämpfen nur an Erfahrung.