Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zwischen Erbach und Hüttisheim hat sich ein BMW-Fahrer am Montag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sollte der BMW-Fahrer gegen 20.30 Uhr in Erbach in der Benzstraße auf Höhe des Kreisverkehrs überprüft werden. Denn dort hatten die Beamten eine Kontrollstelle eingerichtet. Der Mann wurde in die Kontrollstelle geleitet, gab aber dann Vollgas und fuhr auf der Landstraße 240 in Richtung Ulm-Donaustetten davon. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte von Weitem Erkennen, dass der BMW nach links in Richtung Ortsmitte und dann nach rechts in Richtung Hüttisheim Humlangen abbog.

Flucht beendet

Am Ortsbeginn von Humlangen kam dem BMW ein Traktor entgegen. Der kam aus Richtung Lindenstraße und wollte nach rechts abbiegen. Auch der BMW-Fahrer fuhr in die Einmündung ein und wollte abbiegen. Allerdings auf der linken Seite, um schneller auf der Gegenfahrspur in Richtung Humlangen zu fahren. Der Traktorfahrer erkannte dies wohl und konnte rechtzeitig anhalten. Nachdem der Streifenwagen zu dem Flüchtenden aufgeschlossen hatte, beendete der 42-Jährige seine gefährliche Flucht in der Lindenstraße. Die Polizisten nahmen ihn widerstandslos fest.

Schnell war klar, warum der Mann von der Polizei geflüchtet war. Er ist seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheines. Der Verdächtige soll bei der Flucht zeitweise Geschwindigkeiten von über 160 km/h gefahren sein.

Mehrere Anzeigen

Zudem fuhr er bei Strecken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und innerorts mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten. Der 42-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Der BMW ist auf eine Bekannte des Flüchtenden zugelassen. Die Polizei prüft nun, ob auch gegen die Fahrzeughalterin Ermittlungen eingeleitet werden.