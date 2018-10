Veränderungen auf dem Friedhof geplant

Der Ortschaftsrat Donaurieden hat sich dafür ausgesprochen, dass auf dem alten Teil des Friedhofs weitere Urnenfelder und andere Grabformen wie Urnenstelengräber entstehen sollen. Außerdem soll es einen Platz für Kindergräber geben.

Als Anfang des Monats die Pläne vorgestellt wurden, habe sich die Mehrzahl der Räte noch nicht zu einem Entschluss durchringen können, sagt Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele. Jetzt habe man mehrheitlich dafür gestimmt, dass die Pläne weiterverfolgt werden und man werde sich unter anderem mit dem Denkmalamt in Verbindung setzen.

Vor etwa zehn Jahren sei der alte Teil des Friedhofs neu gestaltet worden, damals seien erstmals Urnengräber vorgesehen werden. „Momentan gibt es circa 15 Urnengräber in Donaurieden“, erklärt der Ortsvorsteher. Seien damals Urnengräber noch eine Seltenheit gewesen, so habe sich das mittlerweile stark gewandelt. „Viele Erdgräber brauchen wir nicht mehr, dafür aber Urnengräber“, erklärt Ströbele. Nun sollen drei Reihen mit knapp 20 Urnengräbern neu dazukommen. Bei den Urnenstelengräbern übernehme die Pflege die Stadt. Und auch Rasengräber seien Thema im Ortschaftsrat gewesen, man wolle sie momentan nach Bedarf anbieten. Für Kindergräber halte man ebenfalls einen würdevollen Platz vor.

Zu wenig Busse halten im Ort

Auch die Busanbindung war wieder Thema im Ortschaftsrat. Dabei geht es um die Linie 21 Ulm-Ehingen. Seit zwei Jahren werde der Ort weniger angefahren, erklärt Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele. „Vor allem an Wochenenden ist es schwierig, wenn junge Leute nach Ulm zu einer Veranstaltung und wieder zurück wollen. Abends kommt man nicht rein oder raus.“ Die Busse würden mittlerweile teilweise nur Ersingen und Dellmensingen anfahren. Diese Orte hätten früher oft das Nachsehen gehabt, was natürlich auch nicht schön gewesen sei. „Es ist keine Änderung der Situation zu erwarten“, musste der Ortsvorsteher den Ratsmitgliedern über die Situation in Donaurieden mitteilen. Der derzeitige Fahrplan sei vom Landratsamt mehr oder weniger vorgegeben worden und der Busunternehmer erfülle den Fahrplan. Doch wenn es zur nächsten Fahrplanänderung komme, wolle man erreichen, dass Donaurieden von den Bussen wieder öfter angefahren wird. Man hoffe, dass sich die Kreisräte aus dem Gemeinderat dann dafür einsetzen.