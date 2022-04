Unbekannte zerstören ehrenamtlich aufgebauten Osterbrunnen

Viel Mühe hatten sich im Erbacher Stadtteil Bach Helfer beim Aufbau des traditionellen Osterbrunnens gegeben. Schließlich lagen auch noch zwei coronabedingte Jahre der Pause zwischen der letzten Aufstellung der grün bekränzten Krone auf dem Brunnen direkt zwischen Kirche und Spielplatz. Doch dann trat ein zerstörungswilliger Mensch auf den Plan und machte einen Teil der bunten Eier einfach kaputt. Von Karsamstag auf Ostersonntag muss der derzeit unbekannte Wüterich oder die Wüterin unterwegs gewesen sein.

Kinder, die die ausgeblasenen Eier vielleicht zu hart angefasst hätten, könnten es nicht gewesen sein, weil insgesamt bis zu 70 Eier zerstört wurden, die zudem in zwei Reihen weit über zwei Meter hinauf an einer einzelnen der bekränzten Säulen der Osterkrone zerschlagen wurden, erklärt Brigitte Pfitzer, die den Osterbrunnen im Jahr 2005 erstmals initiierte und seither eigentlich jährlich mit Helferinnen und Helfern verwirklichte. Auch Vögel können diesen Schaden nicht angerichtet haben, weil selbst ein Ei aus Kunststoff auf dem Boden zertreten wurde, was selbst ein Rabe nicht schaffe, schildert die Osterbrunnen-Initiatorin.

Ehemals 1000 echte, ausgeblasene Eier

Der Vorfall mag zeigen, wie der Einsatz und die Arbeitsleistung freiwilliger Helfer in kürzester Zeit durch einen tumben Menschen zerstört werden können. Drei Arbeitseinsätze waren für die Ehrenamtlichen mit der Gestaltung des Osterbrunnens verbunden, um diesen mit grünen Kränzen und ursprünglich 1000 buntbemalten, ausgeblasenen Eiern zu zieren. Die Initiatorin stellte am Nachmittag von Ostersonntag den Schaden am Osterbrunnen beim Ausflug mit dem Enkelkind zum benachbarten Spielplatz selbst fest. Dieser Vandalismus stimme sehr traurig, sagte Brigitte Pfitzer. Und auch Ortsvorsteherin Beate Interfurt-Götz machte den erschreckenden Vorfall zum Thema im Ortschaftsrat, wo Brigitte Pfitzer übrigens das Protokoll führt.