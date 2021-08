Uta Möhler gestaltet Kräuteraltar zu Mariä Himmelfahrt

In diesem Jahr hat Uta Möhler zum zweiten Mal einen Kräuteraltar zu Mariä Himmelfahrt (Mariä Aufnahme in den Himmel, Anm. d. Red.) in der Schloßkirche St. Martinus in Erbach aufgebaut.

„Es ist eine schöne katholische Tradition, dass am 15. August oder am darauffolgenden Sonntag Kräuterbuschel geweiht oder gesegnet werden. Sie sollen kranken Menschen oder Tieren zur Gesundung helfen. Entweder als Tee oder unter das Futter gemischt wirken sie wohltuend für alle Lebewesen“, sagt die gelernte Heilpraktikerin.

Schutz gegen Blitz und Schaden

Früher habe man die Sträuße auch auf den Dachboden oder in den Stall gehängt zur Abwehr von Schaden und Blitzeinschlag. Uta Möhler hat den Altar aber hauptsächlich im Gedenken an die biblische Legende gestaltet, nach der die Jünger das Grab Mariens besucht haben und dort nicht ihren Leichnam fanden, aber die Grabstätte voll blühender Blumen und duftender Kräuter. „Daraus hat sich die Tradition der Kräutersegnung entwickelt. ,Sie hat sich verduftet. Die schönste Blume der Welt – Maria’, so beschreibt der Dichter und Priester Wilhelm Willms das Geschehen an Mariä Himmelfahrt“, erklärt Uta Möhler. Dabei meine der Dichter nicht, sie sei verduftet im Sinne von: Sie habe sich verdrückt – sondern sie hat sich verduftet, sie hat sich verströmt, hat alles gegeben.

Duft liegt in der Luft

Wie beim Duft von Pflanzen liege da etwas in der Luft, was nicht greifbar sei. Blumen und Kräuter seien sichtbar und riechbar. „Dieses ganzheitliche Erleben von Glaubensfesten ist mir als wichtig, darum gibt es in St. Martinus in Erbach einen Kräuteraltar. Man soll Mariä Aufnahme in den Himmel riechen können, denn Maria hat sich verduftet.“

Uta Möhler ist 52 Jahre alt, hat 16 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin mit der Zusatzausbildung Heilpflanzenkunde und Kunsttherapie gemacht. In der Erbacher Schloßlkirche St. Martinus arbeitet sie zudem als Teilzeit-Mesnerin.