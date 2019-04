Unruhe bei Erbachs Gegner

Eine schwierige Aufgabe wartet auf den TSV Erbach am 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Der TSV empfängt am Sonntag, 7. April, 15 Uhr, den Aufstiegsanwärter Türkspor Neu-Ulm. Türkspor ist Favorit in diesem Spiel, aber die Mannschaft ist nicht unschlagbar. Dies hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt. Zwei Niederlagen in Folge kassierten die Neu-Ulmer – erst ein 1:4 in Langenau und am vergangenen Wochenende ein 3:4 zu Hause gegen Burlafingen – und büßten dadurch den ersten Platz an die SSG Ulm ein. Am Montag kam die Meldung, dass Markus Deibler nicht mehr Trainer von Türkspor ist. Nach Vereinsangaben hatte Deibler, der die Neu-Ulmer ohnehin zum Saisonende verlassen wollte (er übernimmt zur neuen Saison den Bayernligisten Schwaben Augsburg) seinen Rücktritt angeboten – und Türkspor offenkundig nichts dagegen. Der TSV Erbach hofft, aus der Unruhe beim ambitionierten Neu-Ulmer Klub Profit zu schlagen. Mit dem 2:0-Pflichtsieg am vergangenen Wochenende hat der Tabellenvierzehnte seine Chancen im Kampf um den Verbleib in der Liga verbessert, doch noch immer liegen die Erbacher auf einem Abstiegsplatz, mit drei Punkte Rückstand auf Asselfingen auf dem Relegationsplatz.