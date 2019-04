Unerschrockene wagen den Sprung in den Ersinger Baggersee

Die Bedingungen für das traditionelle Anbaden der DLRG Oberdischingen-Erbach waren am Ostermontag so gut wie schon lange nicht mehr: Bei etwa zwölf Grad Wassertemperatur haben sich rund 50 Unerschrockene in den Ersinger Badesee beim DLRG-Heim gewagt.

Beim Anbaden haben es sich viele Kinder nicht nehmen lassen, auch mal richtig ins kalte Wasser abzutauchen – schließlich strahlte die Sonne und viele Zuschauer motivierten die hart gesottenen Schwimmer und beobachteten das Spektakel.

Vor dem Ritual wartet ein anderes

„Während in den Vorjahren auch mal Schnee und eisiger Wind den Badespaß beeinträchtigten, sind dieses Mal viele Teilnehmer dabei“, freute sich Jugendleiter Hannes Ofner, der auch den Startschuss für den Sprung in den See machte.

Mit dabei waren auch Nichtmitglieder und andere Interessierte, die Freude am Brauch haben, der vor 34 Jahren entstanden ist. Vor dem offiziellen Start der Badesaison stand die Ostereiersuche auf dem DLRG-Gelände an. Jedes der 120 versteckten Ostereier war mit einer Nummer versehen, so dass im Grunde jedes Kind mit einem kleinen Gewinn nach Hause ging.

