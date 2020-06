Unbekannter stiehlt Fahrzeugschlüssel

Leichtes Spiel hatte am Donnerstag in Erbach ein Dieb, der den Schlüssel eines Transporters gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, stellte gegen 14 Uhr ein Mann in der Max-Johann-Straße einen Transporter ab.

Polizei ermittelt wegen Diebstahl

Den Schlüssel ließ er im Zündschloss stecken und das Fahrzeug ließ er unverschlossen. Als er gegen 17 Uhr wegfahren wollte war der Schlüssel weg. Ein Unbekannter hatte ihn gestohlen. Die Polizei aus Erbach ermittelt jetzt wegen Diebstahls.