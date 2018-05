Unbekannter fährt in Baustelle – Zeugen gesucht

Mehrere Autos sind beschädigt worden, als sie über Warnbaken fuhren, die auf der Fahrbahn lagen. Zuvor war ein Unbekannter in die Absperrung gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Schaden in Höhe von je rund 500 Euro entstand an mindestens zwei Autos, die am Samstag gegen 2 Uhr auf der B 30 über mehrere Warnbaken fuhren, die auf der Fahrbahn lagen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein bislang unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Biberach im Baustellenbereich Höhe Erbach zu weit nach links. Er prallte gegen drei Warnbaken, die daraufhin auf die Fahrbahn fielen.

Ohne die entstandenen Hindernisse zu beseitigen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nachfolgende Autofahrer erkannten in der Dunkelheit die Hindernisse zu spät und fuhren deshalb darüber.

Die Polizei fand an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile. Ob diese vom Unfallflüchtigen oder bislang unbekannten Geschädigten stammen, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Ulm-West bittet deshalb unter der Telefonnummer 0731/18 83 812 um Hinweise zu dem Unfall.