Rund 500 Liter Kraftstoff haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Erbach gestohlen. Laut Angaben der Polizei standen zwischen 17 Uhr abends und 7 Uhr morgens Lastwagen auf einem Firmengelände in der Straße Oberer Luß. Ein Verantwortlicher der Firma entdeckte an drei Lkws aufgebrochene Tanks. Hieraus stahlen die Täter insgesamt rund 500 Liter. Die Polizei Erbach ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07305 / 93 39 50).