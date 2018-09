Unbekannte entsorgen Altöl illegal

Ein mit rund 60 Litern Altöl gefülltes Fass ist dieser Tage an einem Feldweg bei Erbach aufgefunden worden.

Der Besitzer hat die umweltgefährdende Fracht dort einfach abgestellt. Jetzt ermitteln Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei.

Das rote Metallfass wurde zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt am Gemeindeverbindungsweg zwischen Erbach und Ortsteil Wernau abgeladen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche des oder der Verantwortlichen.

Wer an dem Weg in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht oder ein in Frage kommendes Fahrzeug von der nahe gelegenen Bundesstraße Richtung Abladeort abbiegen gesehen hat, wird um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 gebeten.