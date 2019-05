Unbekannte brechen Jugendbuden auf – und stehlen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag bis Montag drei Jugendbuden im Erbacher Stadtteil Ringingen aufgebrochen.

Laut Polizei wurde an allen Buden in der Hirtengasse die Eingangstür aufgebrochen. In zwei Fällen erbeuteten die Einbrecher Geld und in einem Fall noch elektronische Geräte. Eine weitere Bude verließen sie ohne Beute.

In allen Fällen hat die Polizei aus Erbach (Telefon 0731/1880) die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 600 Euro.