Unbekannte auf nächtlicher Randale-Tour

Eine Spur der Verwüstung haben am Sonntag gleich mehrere Täter in Erbach hinterlassen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, müssten sie für den angerichteten Schaden verantwortlich sein. Verursacht haben ihn die Unbekannten in dieser Nacht zwischen 5 und 7 Uhr. Die Ermittler rekonstruieren die Vorfälle wie folgt: Offenbar drangen die Täter zunächst in ein Haus in der Finkenstraße ein. Dort hatten sie wohl entdeckt, dass eine Kellertür nicht verschlossen war. Die Unbekannten gelangten in den Keller und folglich auch in das Erd- sowie Obergeschoss – und das, obwohl die Bewohner zuhause waren.

Schaden beläuft sich auf 10 000 Euro

Die Unbekannten „schnappten sich das Bier, das sie fanden und tranken es im Haus“, heißt es im Polizeibericht. Die Reste ließen die Einbrecher zurück. Doch damit nicht genug: Auf dem Nachbargrundstück drangen die Täter in eine Garage ein. Auch diese war nicht verschlossen. In der Garage machten sie ebenfalls Beute: Sie stahlen Wein, den sie tranken, und auch Spraydosen. Damit beschmierten die Diebe mehrere Häuser. Die Täter verursachten allein dadurch einen Sachschaden, den die Polizei auf etwa 10 000 Euro schätzt.

Hinweise an die Polizei

Schließlich stahlen die Unbekannten aus zwei Hütten noch Fahrräder, die sie jedoch in der Nähe zurückließen. Die Erbacher Polizei ermittelt jetzt und bittet um Hinweise: Wer am frühen Sonntag in Erbach verdächtige Personen gesehen hat oder im Bereich um die Finkenstraße Geräusche gehört hat, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07305/93 39 50 zu melden.

Die Beamten geben zudem Tipps, wie sich Vandalismus vorbeugen lässt:

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt.

Erstatten Sie Anzeige.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie selbst eingreifen! Beachten Sie dazu die Hinweise der Polizei zu Zivilcourage.

Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - insbesondere dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und Nutzen von Eigentum und öffentlichen Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Beschädigung öffentlicher Sachen von uns allen bezahlt werden muss. Verdeutlichen Sie ihm auch, dass Einrichtungen wie öffentliche TeleStationen im Notfall lebensrettend sein können.

Seien Sie Vorbild dabei, wie mit öffentlichem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte.

Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

Melden Sie umgehend Vandalismusschäden, von denen eine Gefahr für Andere ausgehen kann.