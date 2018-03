Umfangreiches Fastenprogramm startet im Cursillohaus St. Jakobus

Zur Fastenzeit sind im Cursillohaus St. Jakobus in Oberdischingen zwei „Spirituelle Filmabende“ geplant. Diesmal lautet das Motto „ Aufbrüche“.

Gezeigt wird am Mittwoch, 21. Februar, der Schweizer Spielfilm „Die göttliche Ordnung“. Darin geht es um die Einführung des Wahlrechts für Frauen. Der Film besticht durch seine charmant-verspielte, witzige, tragische Inszenierung und seine hervorragenden Schauspielerinnen. Er ist wohltuend differenziert und zeigt, dass auch Männer unter der rigiden Rollenverteilung leiden. Der Film dauert 92 Minuten.

Am Mittwoch, 7. März, wird der israelische Spielfilm „Mein Herz tanzt“ (105 Minuten) gezeigt. Eine berührende und auch mit Humor gespickte Parabel über die schwierige Suche nach einer eigenen Identität in einem Klima gesellschaftlicher Stigmatisierung und kultureller Gegenpole.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Es gibt eine Hinführung zum Thema des jeweiligen Films und im Anschluss eine konzentrierte Gesprächsrunde. Das Ende der Veranstaltungen ist für 21.45 Uhr geplant. Je nach Filmdauer kann dies jedoch variieren. Die Filme werden auf Großleinwand gezeigt. Eine Anmeldung zu den Vorstellungen im Cursillohaus ist nicht erforderlich.

Zudem gibt es weitere Pilgerstammtische am 28. Februar und am 21. März. Hier bekommen auch Neu-Pilger kompetente Tipps von erfahrenen Pilgern. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr mit einem Impuls in der Hauskapelle. Danach startet das Treffen im Saal.

„Hinter den Dünen der Brunnen“, so lautet der Titel der Veranstaltung am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr. Andreas Knapp ist zu Gast im Haus St. Jakobus. Der Poet, Pilger, Priester und diesjährige Preisträger der „Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche“ war 40 Tage in der Wüste und liest aus seinem spirituellen Tagebuch, auch Bilder werden gezeigt. Danach folgt eine Pause und ein moderiertes Gespräch mit Bildungsreferentin Julia Kohler und Dekanatsreferent Wolfgang Steffel.

Knapp ist vielfacher Autor und Mitglied der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“. Er lebt gemeinsam mit drei Mitbrüdern in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Leipzig und engagiert sich in der Gefängnisseelsorge und der Flüchtlingsarbeit. Für diese Arbeit wird um Spende ins Körbchen gebeten.