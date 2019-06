Udsilauri-Brüder erklimmen den nächsten Gipfel

Seit einem Jahr trainieren die Judoka und Zwillinge George und Daniel Udsilauri vom TSV Erbach während der Schulzeit im Olympia-Stützpunkt in Sindelfingen. Den Wechsel in das Sportinternat möglich gemacht hatte ein Crowdfunding-Projekt, das mit Hilfe ihres Heimatvereins ins Leben gerufen worden war. Viele Einzelspender der württembergischen Judo-Familie sowie zwei Firmen, ein Geldinstitut und der Sportkreis Alb-Donau ermöglichten die Finanzierung der Internatskosten sowie die nicht unerheblichen Aufwendungen der internationalen Starts und Lehrgänge. Diese Unterstützung und der Trainingsfleiß der beiden Judo-Talente führten neben dem Realschulabschluss auch zum erhofften sportlichen Erfolg: Deutscher Meistertitel, Sieg bei den hochkarätig besetzten Bremen Masters, insgesamt sieben Europa-Cup-Medaillen in allen Farben brachten den Udislauri-Brüdern die Nominierung für das European Youth Olympic Festival (EYOF) Ende Juli in Baku/Aserbeidschan ein.

Die Berufung in den Kader für das olympische Jugend-Festival ist die höchstmögliche Nominierung auf europäischer Ebene, die vom Deutschen Judobund (DJB) für die Kadetten vorgesehen ist. Einige der späteren Starter der Olympischen Spiele gaben in der Jugend ihr Debüt auf der EYOF.

Zur Vorbereitung auf diesen Höhepunkt trafen sich die deutschen Athleten, die für die Europa-Meisterschaften und das EYOF vorgesehen sind, mit dem Nationalkader aus Frankreich in Straßburg zu ihrem jährlichen Trainingslager. Als krönenden Abschluss einer schweißtreibenden Woche wurden die jungen Judoka offiziell in den deutschen Nationalkader aufgenommen und erhielten von Bundestrainer Bruno Tsafack die Judogi der Nationalmannschaft.

Die Erbacher Judoka George und Daniel Udsilauri streben in den kommenden Jahren die Fachhochschulreife auf der Stuttgarter Cotta-Schule, einer Schule des Spitzensports mit speziellem sportwissenschaftlichem Zweig, an. Hier hoffen sie auf die finanzielle Unterstützung durch das Schüler-Bafög. Ein wenig Sorge bereitet allerdings noch die Finanzierung der Start- und Lehrgangsgebühren in der Zukunft. Anders als in vielen anderen Sportarten bleibt diese Last auf den schmalen Schultern der Judo-Abteilung des TSV Erbach mit ihren rund 100 Mitgliedern liegen, mit deren Hilfe fortan nun auch George und Daniel Udislauri mit dem Adler auf ihrer Brust zu weiteren Höhenflügen bereit sein werden.