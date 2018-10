Udsilauri-Brüder auf internationaler Ebene angekommen

Die Zwillinge George und Daniel Udsilauri vom TSV Erbach sind im slowenischen Koper beim European Judo Cup der U18 gestartet. Betreut von der württembergischen Landestrainerin Trixi Kästle.

George Udsilauri startete mit einer Siegesrunde gegen Athleten aus Serbien und Bulgarien gut in den Wettbewerb der Klasse bis 90 Kilogramm. Auch das Poolfinale gegen den Bulgaren Borislav Vladov, der Anfang des Jahres ein Europa-Cup-Turnier in Spanien gewonnen hatte, entschied er mit einem Ippon für sich. Im Halbfinale wurde Udsilauri dreimal mit Strafen belegt, sodass er sich im kleinen Finale gegen Andrej Yankovskyy (Slowenien) beweisen musste. In den mehr als acht Minuten Kampfzeit hatte keiner der beiden einen entscheidenden Vorteil, schlussendlich machte eine halbe Wertung des Slowenen den Traum von George Udislauri von der greifbar nahen Medaille zunichte.

Daniel Udsilauri, in der Klasse über 90 Kilogramm unterwegs, traf in seinem ersten Kampf auf den an Position eins gesetzten Ungarn Varga. Nach ebenfalls beachtlichen sieben Minuten musste sich der TSV-Judoka geschlagen geben und den Weg in die Trostrunde antreten. Siege über Gegner aus Slowenien und der Ukraine bescherten Daniel Udsilauri dann den dritten Platz bei seinem ersten Auftritt auf Euro-Cup-Ebene.

Es war ein hoffnungsvoller Start auf internationaler Bühne für der beiden im ersten Jahr in der U18 startenden Zwillinge des TSV Erbach, die seit diesem Schuljahr am Sportinternat Stuttgart unter den Fittichen der Landestrainerin Trixi Kästle gefördert werden.