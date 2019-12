Turbulentes wie aus dem wahren Familienleben

Für viele Senioren ist es am Samstagnachmittag in die Erbacher Erlenbachhalle zur Premiere der diesjährigen Theatersaison des TSV Erbach gegangen. Die Amateurtheatergruppe konnte alljährlichen Auftakt rund 200 Leute begrüßen. Bei Kaffee und Kuchen sowie einer Auswahl an belegten Semmeln und Wienerle ließen sich die Besucher auf einen Dreiakter von Andrea Döring ein. „Ein Haus steht Kopf“, so lautet der Titel dieses Stücks, bei dessen Inhalt sich so mancher an seine eigene Familiensituation erinnert fühlte.

Im Haus von Kurt und Dagmar Langenbach (gespielt von Klaus Baumeister und Barbara Karg-Wyrwoll) heißt es auf einen Schlag: Schluss mit der wohlverdienten Ruhe. Die eigene Tochter (Manuela Junginger), die ihre aufsässige, trotzige Seite entdeckt hat, und der aus dem Heim abhauende Opa (Lothar Phieler) sind im Hause Langenbachs nicht die einzigen Problemherde. Es müssen sich auch noch Dagmars Schwester (Elke Wind) samt Gatte (Christoph Gerber) aufgrund von Renovierungsarbeiten im eigenen Haus bei ihnen einquartieren. Als dann noch der Bruder von Kurt aufkreuzt, da es mit seiner Frau (Sandra Mack) in der Ehe kriselt, scheint das Haus buchstäblich Kopf zu stehen. Hinzu kommt der Wunderfitz der lieben Nachbarin (Ute Baumeister), die ständig vor der Tür steht und auch mal ungefragt eintritt. Auch der Pfleger des Opas (Andreas Rueß) sowie der Heimleiter (Markus Magg) gehen im Haus ein und aus. Wie die Langenbachs dieses Aufgebot an Mehrbewohnern in ihrem Haus meistern, das erfahren die Besucher bei einem kurzweiligen Theaterabend.

Gelungene Regie-Premiere

Markus Magg war nicht nur als Akteur zu sehen, sondern auch zum ersten Mal für die Regie verantwortlich. Zusammen mit Elke Wind als Theaterleitung bildet er ein Zweiergespann, das sich um alles vor und hinter der Bühne kümmert. Mit etwas Rückendeckung vom ehemaligen Regisseur Rudi Holoch meisterte Magg diese anspruchsvolle Aufgabe.

Seit September trafen sich die Theaterschauspieler in der Aula der Grundschule zum gemeinsamen Proben. Doch schon Anfang des Jahres ging es an die Stückauswahl. „Aus fünf bis sechs Theatervorlagen, die wir nach der Besetzung auswählen, wird dann abgestimmt“, erklärte Magg. Mit elf Spielern sei das diesjährige ein schwieriges Stück. Oft seien viele Personen auf der Bühne und der Handlungsstrang lasse nur für wenig Akteure Platz für das Theaterspiel. „Es war in diesem Jahr auch eine große Umstellung, da unser langjähriger Regisseur Rudi aufgehört hatte“, meinte Magg. Auch für ihn sei dies am Anfang schwer gewesen, da er ja auch noch auf der Bühne mitwirkt. Doch die „Liebe zum Theater“ sei einfach zu groß gewesen, um sprichwörtlich ganz von der Bühne zu gehen, so Magg. „Wir sind als Gruppe sehr homogen“, erzählte der neue Regisseur. Das helfe ungemein – vor allem, weil das Zwischenmenschliche untereinander stimme.

Eine Bereicherung für alle sei der Neuzugang in den Spielerreihen. Mit seinen 25 Jahren frischt Andreas Rueß die Amateurtheatergruppe altersmäßig auf. Auch Manuel Nakowitsch, der zum zweiten Mal nun dabei ist, sorgte für eine Verjüngung in den Reihen.