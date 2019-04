TSV verliert erstes Spiel ohne Plail

Der Fußball-Bezirksligist TSV Erbach hat sein erstes Spiel nach der Trennung von Trainer Harald Plail gegen den SV Tiefenbach am Ostermontag mit 0:1 (0:1) verloren. Dem Tabellendritten aus Tiefenbach genügte der Treffer von Stefan Haugg in der 34. Minute, um weitere drei Punkte zu verbuchen und etwas näher ans Spitzenduo SSG Ulm und Türkspor Neu-Ulm (deren Aufeinandertreffen endete 1:1) heranzukommen. Von dieser Tabellenregion ist man in Erbach weit entfernt, die Mannschaft verharrt nach der dritten Niederlage in Folge auf dem 14. Tabellenplatz. Die schwache Ausbeute in dieser Saison – 16 Punkte aus nun 23 Spielen –führte bereits vor der Partie gegen Tiefenbach zum Ende der erst im Sommer begonnenen Zusammenarbeit zwischen dem TSV und Trainer Harald Plail. „Einvernehmlich“ habe man sich getrennt, hieß es. Der bisherige Co-Trainer Tobias Wunderlich übernahm das Kommando. Plail selbst will sich jetzt erst einmal auf die Arbeit im heimischen Garten konzentrieren, wünscht den Erbachern dennoch alles Gute:„Ich glaube, dass die Mannschaft die Klasse halten kann, zumindest über die Relegation.“