TSV Erbach springt auf Rang zwei

Der TSV Erbach hat 5:0 gegen den TSV Pfuhl am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gewonnen. Damit rückte der Bezirksliga-Absteiger auf Platz zwei in der Tabelle hinter dem FC Hüttisheim, dessen ausgefallenes Spiel vom ersten Spieltag gegen Thalfingen II nun mit 3:0 gewertet wurde. Nach dem Unentschieden gegen Silheim vergangene Woche erzielte Christoph Barth gegen Pfuhl das 1:0 in der neunten Minute. Tim Maier gelangen Treffer zwei und drei noch vor der zweiten Halbzeit. In den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit schossen Lamine Tamba und Robin Gabel die Tore zum 4:0 und 5:0 Endstand.