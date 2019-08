TSV Erbach spielt 2:2 in Silheim

In der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller hat der TSV Erbach gegen FC Silheim 2:2 gespielt und damit einen guten Start in die neue Saison erwischt. Nach vier Jahren in der Bezirksliga Donau/Iller war es das erste Spiel in der Kreisliga A für den TSV. Zunächst ging der Favorit aus Silheim in der 5. Minute durch Christian Pointer in Führung. Der Ausgleich erfolgte von Marc Baumeister dann in der zweiten Halbzeit und kurz darauf die Führung in der 54. Minute durch den Treffer von Tim Maier. Das Tor zum 2:2 Endstand erzielte Alexander Emperle in der 81. Minute.