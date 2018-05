TSV Erbach: Niederlage und zwei Platzverweise

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller hat der TSV Erbach beim Tabellenvierten SV Tiefenbach mit 2:3 verloren. In Halbzeit eins hatte Tiefenbach leichte Vorteile und führte mit 1:0 durch einen von Simon Zweifel verwandelten Foulelfmeter (45.). Als Elias Weckemann auf 2:0 erhöhte (57.), schien in der hektischen Partie alles gelaufen zu sein. Doch Martin Aggeler (66.) und Tim Maier (88.) glichen für Erbach aus. Zuvor hatte es die Heimelf versäumt, den Sack zuzumachen und zweimal Latte und Pfosten getroffen. In der Nachspielzeit sicherte Simon Zweifel mit einem weiteren Elfmeter den Tiefenbacher Sieg. Am Ende waren die Gäste nur noch zu neunt, nachdem Tobias Baumeister (78.) und Robert Wozniak (90.) Gelb-Rot gesehen hatten. Beide werden dem TSV Erbach im Nachholspiel am Donnerstag, 3. Mai. 18.30 Uhr, zu Hause gegen Schlusslicht Asselfingen fehlen.