TSV Erbach: Feldspieler muss zwischen die Pfosten

Auf einen Angstgegner trifft der TSV Erbach am Sonntag, 22. April, 15 Uhr, im Donauwinkelstadion. Gegen den SV Jungingen ging Erbach in den vergangenen Spielzeiten meist leer aus. „Die Junginger sind ein verschworener Haufen und geben nie auf“, sagt TSV-Trainer Rafael da Silva. Er schwor im Training sein Team darauf ein, sich an den Stärken des Gegners ein Beispiel zu nehmen, um so Jungingen zu schlagen. Allerdings hat da Silva ein Problem: Keiner der vier Torhüter der ersten und zweiten Mannschaft steht zur Verfügung, weil verletzt oder privat verhindert. Abwehrspieler Matthias Barth, gerade genesen von einem Bänderriss, erklärte sich bereit, sich zwischen die Pfosten zu stellen. „Er hat keine Torwarterfahrung und bekam einen Schnellkurs im Training“, sagt da Silva.