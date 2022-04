TSV Erbach feiert Erfolge im Team Gym

Der TSV Erbach startete bei den Offenen Württembergischen Meisterschaften für den Turngau Ulm gleich mit drei Mannschaften. Team Erbach I mit den Trainerinnen Gabriele Aggeler und Carla Mock, Team Erbach II und die Nachwuchsgruppe „Red Socks Erbach“ mit Stefanie Hildinger als Trainerin traten im Team Gym, auch Team-Turnen genannt, an. Team Gym ist eine junge, moderne, aus Skandinavien stammende Turn-Sportart, die die Disziplinen Floor, Tumbling und Trampette umfasst.

Team Erbach I präsentierte sich bei dem Wettkampf in guter Form und sicherte sich mit 35,8 Punkten den obersten Podestplatz vor dem TV Plochingen und der TG Landshut in der offenen Klasse. Um nur 0,6 Punkte Abstand zum bayrischen Vertreter ging Platz vier an das Team Erbach II.

Team Erbach I überzeugte bei der Bodenübung mit ausgesprochener Synchronität und Leidenschaft. Auf der Tumblingbahn wurden die Sprünge bis hin zu Radwende-Flick-Flack-Salto sauber geturnt und die Bahnen souverän gemeistert. Beim Trampette zeigten die jungen Erbacher Schrauben, Überschläge und Salti, die unter dem Adrenalinschub am Wettkampftag noch höher als sonst gesprungen wurden. Völlig verdient siegten die Erbacher Turnerinnen bei den Württembergischen Meisterschaften.

Die „Red Socks Erbach“ mit passendem Teamoutfit – mit roten Socken – schnupperten zum ersten Mal Wettkampfluft am Tumbling und Trampette. Aufregung und Nervosität waren groß, dennoch wurde alles wie eingeübt geturnt: Hocksprünge, Grätschwinkelsprünge und ein Salto war dabei. Belohnt wurden die Mitglieder der „Red Socks“ am Ende mit einer Medaille. Im Turngau Ulm betreibt der TSV Erbach als einziger Verein derzeit aktiv die Wettkampfsportart Team Gym.