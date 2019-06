TSV Erbach am letzten Spieltag zu Gast beim SC Türkgücü Ulm

Der TSV Erbach ist am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am Samstag, 8. Juni, 15.30 Uhr, beim SC Türkgücü Ulm zu Gast. Für den Tabellenzehnten Türkgücü ist die Saison gelaufen, die Mannschaft könnte sich allenfalls noch auf Rang neun verbessern; der TSV Erbach wird die Punkterunde sehr wahrscheinlich auf dem 13. abschließen. Rechnerisch haben zwar der Tabellen-14. Asselfingen und der Tabellen-15. Dornstadt noch Chancen, Erbach vom Relegationsplatz zu verdrängen, allerdings haben beide nicht nur drei Punkte Rückstand, sondern auch die deutlich schlechtere Tordifferenz gegenüber dem TSV – und noch dazu die schwierigeren Aufgaben am letzten Spieltag: Asselfingen empfängt den Tabellenzweiten Türkspor Neu-Ulm, der um die Meisterschaft kämpft, und Dornstadt ist beim Tabellendritten Tiefenbach zu Gast. Somit wird es am Tabellenende wohl bei der jetzigen Reihenfolge bleiben und der TSV Erbach in die Saisonverlängerung gehen, in der er gegen aufstrebende A-Ligisten seinen Platz im Bezirksoberhaus verteidigen will. Mit wem sich der Bezirksligist dann in Runde eins messen muss, steht noch nicht fest. Der Gegner kommt aus der Albstaffel der Kreisliga A und dort kommt es am Samstag zu einem echten Aufstiegs-Endspiel: Tabellenführer Bermaringen empfängt Westerheim, das bei zwei Punkten Rückstand unbedingt gewinnen muss.