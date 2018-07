TSG Ehingen verliert Testspiel in Erbach

Die Fußballer der TSG Ehingen haben ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison beim TSV Erbach mit 0:2 verloren. Der Donau-Bezirksligist, der nicht in Bestbesetzung angetreten war und dem auch nicht alle Zugänge zur Verfügung standen, geriet gegen den in Teilen ebenfalls neu formierten Donau-Iller-Bezirksligisten in der 56. Minute durch Tim Maier in Rückstand. In der 73. Minute erhöhte Christoph Barth für die Mannschaft des neuen Trainers Harald Plail auf 2:0. Dabei blieb es. Weitere Testspiele: 4:4, SF Dellmensingen – SG Ersingen 5:0, SV Pappelau-Beiningen – TSV Allmendingen 0:3, SSV Emerkingen – Wacker Biberach 3:1, FC Schelklingen/Alb – SC Schönebürg 2:0.