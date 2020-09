Trotz Absage: Gute Laune bei der Theatergruppe

„2019 war ein erfolgreiches Jahr.“ Das war das Fazit der Mitglieder der Theatergruppe Dellmensingen bei ihrer Hauptversammlung. Nachdem der ursprüngliche Termin am 20. März wegen der Corona-Pandemie hatte verschoben werden müssen, konnte die Versammlung schließlich am 18. September stattfinden. Entsprechend heiter war die Stimmung im Gasthof Hirsch, wo 20 aktive Vereinsmitglieder zusammenkamen, um das Vorjahr Revue passieren zu lassen.

Auf der Tagesordnung standen zunächst Begrüßung und Jahreszusammenfassung durch den Vorsitzenden Daniel Buchele, anschließend legten Kassiererin Barbara Kirchner, Kassenprüferin Annabelle Häuptle sowie Spielleiter Konrad Buchele ihre Berichte vor. Ebenfalls anwesend war Ortsvorsteher Reinhard Härle, der wie gewohnt die Entlastung des Vorstands übernahm. Es folgten die Wahlen der Ausschussmitglieder, außerdem ehrte der Verein Rosemarie Hanesch für ihre 30-jährige Mitgliedschaft. Da sie aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, erfolgte die Ehrung bereits im Vorfeld telefonisch und per Post.

Alle Vorstellungen ausverkauft

„Wir wollten an den Erfolg von 2018 anknüpfen“, begann Daniel Buchele seinen Jahresrückblick. Und das sei dem Verein auch gelungen: „2019 war ein erfolgreiches Jahr“. Mit dem Theaterstück „Suppenhenne sucht Traummann“ konnte der Kartenverkauf noch einmal deutlich gesteigert werden. „Die Vorstellungen waren jedes Mal restlos ausverkauft.“ Der Vorsitzende sprach sein Lob an die Mitglieder aus und dankte für deren Engagement im Vorjahr.

An dem Abend wählten die Vereinsmitglieder den neuen Ausschuss. Dieser besteht nun aus Hildegart Scherer, Rainer Lochmüller, Matthias Edelmann und Daniel Hampp. Die Wahlen waren einstimmig.

Gutes finanzielles Polster

Thematisiert wurde auch die Entscheidung, die Theatersaison 2020 abzusagen und im aktuellen Jahr kein Stück aufzuführen. „Die Entscheidung fiel uns sehr schwer, war aber einstimmig“, erklärte Buchele. Positiv sei aber, dass der Verein dennoch finanziell gut dastehe. „Wir haben letztes Jahr schwarze Zahlen geschrieben“, verriet Buchele am Freitagabend, „außerdem haben wir bis auf die Haltungskosten für unsere beiden Lager in Dellmensingen und Erbach fast keine Ausgaben.“ Dies bestätigte auch Barbara Kirchner in ihrem Kassenbericht.

Spielleiter Konrad Buchele knüpfte mit weiteren Details an, wie das zuvor erwähnte Theaterstück auf die Bühne kam, und sorgte bei seinen Ausführungen immer wieder für Gelächter. Bei 14 Proben ließen demnach einige davon „Luft nach oben“, liefen aber „trotzdem harmonisch und gut“ ab. Insgesamt verlief der Abend sehr positiv. Die Anwesenden waren sichtlich gut gelaunt und freuten sich – wenn auch mit Abstand – „endlich wieder in geselliger Runde zusammen sitzen zu können“. Alle sind zuversichtlich, dass die Theatersaison 2021 wieder ein voller Erfolg wird. An Motivation und Tatendrang mangelt es dem Verein jedenfalls nicht.