Trockner geht in Flammen auf

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden ist beim Brand eines Wäschetrockners in Erbach entstanden. Das berichtet die Polizei.

Schnell und umsichtig handelte am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Hausbesitzer im Wernauer Weg. Als der Strom im Haus ausfiel, ging der Mann in den Keller, um am Sicherungskasten nach der Ursache zu schauen. Dabei bemerkte er schon dicke Rauchschwaden. Darauf hin ging wieder nach oben, verständigte die anderen Hausbewohner und alarmierte die Feuerwehr, so die Polizei.

Wie sich herausstellte, fing ein Trockner offenbar auf Grund eines technischen Defekts Feuer. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.