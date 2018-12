„Tretminen-Entschärfer“ im Zwist mit „Maulkorb-Gegnern“

Mit der Komödie „Vorsicht – Bissiger Hund“ aus der Feder von Wolfgang Bräutigam wird die Amateurtheatergruppe des TSV Erbach zum Jahresbeginn wieder auf der Bühne der Erlenbachhalle stehen. Seit Gründung der Theatergruppe im Jahr 1981 haben die Hobbyschauspieler bereits mehr als 30 Stücke inszeniert. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein Stück ausgewählt, das die Lachmuskeln unserer Zuschauer sicher strapazieren wird“, sagt Regisseur Otto Steinle. „So können wir auch diesmal tolle Theaterabende garantieren.“

Der diesjährige Dreiakter „Vorsicht – Bissiger Hund“ spielt in einem schwäbischen Dorf, dessen beschauliche Ruhe durch „Hunde-Diskussionen“ empfindlich gestört ist. Da stehen auf der einen Seite Kaminfeger Rainer Schwarz (gespielt von Klaus Baumeister), der fast jeden Tag in die Hinterlassenschaften von Hunden tritt, und Postbote Edgar Eilig (gespielt von Manuel Nakowitsch), der schon oft mit zerrissener Hose vom Dienst nach Hause kam. Klar, dass die beiden keine Hunde mögen. Der Hunde-Streit beginnt, als Schwarz und Eilig den Verein der „Tretminen-Entschärfer“ gründen, der sich zum Ziel setzt, die Freiheit von Hunden und die Verunreinigung einzuschränken. Und die beiden Hundegegner lassen sich einiges einfallen, um ihre Gärten von Hunden zu befreien. Geladene Zäune, Rizinusöl und ferngesteuerte Katzen kommen zum Einsatz. Diese Machenschaften und die Vereinsgründung rufen nicht nur die Hundefreunde auf den Plan, sondern sorgen auch für heftigen Streit des Kaminfegers und seiner Frau (Barbara Karg-Wyroll).

Der Gegenverein der „Maulkorb-Gegner“ wird gegründet. Als der Pinscher des Pfarrers (Lothar Phieler) plötzlich verschwindet und sich Heidi (Anja Werner), die Tochter von Kaminfeger Schwarz, einen jungen Hund anschafft, beginnt ein wildes Versteckspiel und die Verwicklungen und Wirrungen im Dorf nehmen ihren Lauf. Welche Rolle Oma Specht (Elke Wind) im Hunde-Drama spielt, auf welche Seite sich Tierärztin Heil (Michael Kaiser) und Tierpflegerin Wein (Manuela Junginger) schlagen und was Metzgermeister Semmel (Christoph Gerber) sowie Gerhard Rat aus dem Rathaus dazu beitragen, um die heikle Situation zu retten, das können die Besucher in mehreren Vorstellungen der Theatergruppe erfahren.

„Vorsicht – Bissiger Hund“ ist am Samstag, 5. Januar, Freitag, 11. Januar, und Samstag, 12. Januar, jeweils um 19 Uhr in der Erbacher Erlenbachhalle zu sehen. Der Eintritt kostet acht Euro. Bereits am Sonntag, 30. Dezember, gibt’s um 14.30 Uhr eine kostenlose Seniorenvorstellung und am Wochenende 26. und 27. Januar zeigen die Erbacher Theaterspieler ihr Stück zweimal in Baienfurt. Karten für die Erbacher Vorstellungen sind im Vorverkauf bei der Sparkasse Erbach zu haben. „Die Erlenbachhalle wird eine Stunde vor jeder Vorstellung geöffnet“, sagt Otto Steinle, „dann gibt’s wieder unsere beliebten Theater-Bratwürste, Schmiddes Wurstsalat und andere Leckereien“.