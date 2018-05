Torwart rettet Erbacher Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller hat der TSV Erbach sein Heimspiel gegen den FC Neenstetten mit 2:1 (1:0) gewonnen. „Es war, wie man so schön sagt, ein dreckiger Sieg“, sagte TSV-Trainer Rafael da Silva. Sein Team habe in der Schlussphase Glück bei einem Neenstetter Pfostentreffer und weiteren Chancen der Gäste. „Unser Ersatzkeeper Stefan Scholz hat uns den Sieg gerettet“, so der Trainer. Die Erbacher hätten es aber nicht so spannend machen müssen, gingen aber zu leichtfertig mit ihren Chancen um. Mehr als zwei Treffer von Michael da Silva (32.) und Tim Maier (76.) sprangen für die Heimelf nicht heraus. Nachdem Neenstettens Matthias Albrecht Gelb-Rot gesehen hatte (80.), kamen die Älbler in Fahrt. Haris Mrdic (82.) gelang aber nur noch der Anschlusstreffer für den Tabellenletzten.