Tolle Vorführungen beim Flugplatzfest

Das diesjährige Flugplatzfest vom Luftsportverein Erbach hat am vergangenen Sonntag, auf dem Erbacher Flugplatz viele Gäste erfreut. Wie immer am letzten Sonntag im August, bei freiem Eintritt und mit Bewirtung in breiter Auswahl, fanden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessenten und Flugliebhaber zum Mittagessen und zu einer Beteiligung an den Rundflügen auf dem Flugplatz ein.

Rundflüge kamen gut an

Auch das Wetter spielte mit, obwohl es am Morgen noch recht kühl war und immer wieder Wolken aufzogen. Aber die Sonne setzte sich trotzdem mit Wärme durch. Wie in den vergangenen Jahren war das Programm auf dem Flugplatzfest sehr umfangreich und die Besucher konnten Motor-Kunstflüge, Segel-Kunstflüge, Modellflugzeug-Kunstflüge und Fallschirmspringer bewundern. Ebenso gerne wurden die Rundflüge mit Motorflugzeugen und Hubschraubern von den Besuchern angenommen. Dabei konnten sie feststellen, dass der Flugplatzsprecher am Mikrofon, Walter Möck, recht hatte, als er sagte, dass Fliegen eine wunderbare Sache sei.

Der Luftsportverein Erbach hatte viele Piloten aus Vereinen der nahen und fernen Umgebung zum „Fly-In“ zum Flugplatzfest eingeladen. Und es kamen Freunde aus Laichingen, Blaubeuren (Kunstflieger), Laupheim und Günzburg zu dieser Veranstaltung. Für die Kinder war auch gesorgt mit Bungeetrampolin und einer Kinderhüpfburg. Ebenso konnten sie beim Ballon-Postkartenwettbewerb Preise gewinnen, wenn ihre Ballons, die an einem Stand dort ausgegeben wurden, möglichst weit geflogen waren.