Thomas Scheytt haut im Kulturstadel ordentlich in die Tasten

Es ist ein Abend zum Mitwippen und Mitswingen gewesen; die Begeisterung des Publikums war hör- und sichtbarbar: rhythmisches Klatschen, stampfende Füße, wippende Körper. Besucher und Akteur befeuerten sich gegenseitig. Das Boogie-Woogie-Blues-Konzert des Ausnahme-Pianisten Thomas Scheytt am vergangenen Samstag im Kulturstadel Hüttisheim war einfach großartig. Scheytt machte seinem Ehrentitel, „schwärzester Boogie- und Blues-Pianist weißer Hautfarbe“, alle Ehre.

Scheytt plaudert über seine Leidenschaft

Wahrlich erstaunlich, was dieser mehrfach prämierte Tastenakrobat auf seinen 88 Tasten hervorzaubert. Rasender Boogie-Woogie wechselt mit swingend-melancholischem Blues, einer Hommage an historische Ragtime-Stücke und einer instrumentalen Verneigung vor dem Ray-Charles-Song „Georgia on my Mind“. Klasse. Schade nur, dass in Corona-Zeiten nicht getanzt und gerockt werden konnte. Charmant und kenntnisreich plauderte Scheytt über seine Leidenschaft für diese Musik, die er als 16-Jähriger für sich entdeckte und diese mühsam vom Radio auf seinen Kassettenrekorder transferierte.

Warum Scheytt einen der berühmtesten Titel nicht wie im Original in C-, sondern tiefer in B-Dur spielte: Das Rätsel war schnell gelöst: Sein Rekorder lief bei der Aufnahme zu langsam.

Ekstatisch an den Kronleuchtern

In den frühen Jahren des Boogie-Woogie, so erzählte er launig, hingen die Zuhörer ekstatisch an den Kronleuchtern in den Tanzsälen. Nun, Hüttisheim hat versprochen, bei seinem nächsten Auftritt im Kulturstadel einen solchen aufzuhängen. Na denn!

Am Freitag spielen Deep’n’high

Am Freitag, 2. Oktober, gastieren um 20 Uhr Deep’n’high im Kulturstadel Hüttisheim. E-Bassist Thomas Dirr und Claudia Kocian bilden ein außergewöhnliches Duo voll perfekter musikalischer Harmonie. Dirr und Kocian adaptieren bekannte Songs und mischen sie elegant mit Eigenkompositionen. Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei (Hut geht um).