Thomas Lenz wird als neuer Schulleiter in Ringingen offiziell eingesetzt

Thomas Lenz ist bei einem feierlichen Festakt in der Ringinger Dorfmitte als neuer Schulleiter der örtlichen Grundschule eingesetzt worden. Zum Festakt waren neben Vertreter der Stadt Erbach, des Oberschulamts auch Kollegen, Familie und die Schüler gekommen.

Nach der musikalischen Begrüßung durch die Schüler empfing der neue Schulleiter, der seine Bestellungsurkunde schon wenige Wochen zuvor erhalten hatte, zuerst die guten Wünsche seiner Kollegen. Das Kollegium freue sich über den neuen Schulleiter aus den eigenen Reihen und hofft auf eine langjährige, produktive Zusammenarbeit. Seine Qualitäten hätte das Team während des halben Jahres, in dem Lenz die Schule bereits kommissarisch geleitet hatte, bereits kennengelernt.

Schulrätin Veronika Goller vom Oberschulamt in Biberach betonte, dass die Schulleitung gerade in dieser Zeit eine große Herausforderung und manchmal sogar eine undankbaren Aufgabe sei. „In Ihrer Zeit als kommissarischer Leiter hatten sie schon mit reichlich Wildwasser zu kämpfen, haben aber die Belange der Schule mit ihren Kolleginnen immer sehr gut vertreten“, so Goller. Danach gab Goller einen kurzen Abriss über den beruflichen Werdegang von Lenz. Dieser ist ein gebürtiger Ulmer und in Blaustein aufgewachsen. Nach dem Studium in Weingarten und Stationen an der Ehinger Längenfeldschule in Berghülen, Niederstotzingen und Heroldstadt ist er 2016 auf eigenen Wunsch nach Ringingen versetzt worden. Schon damals habe er an der Weiterentwicklung der Schule mit viel Elan mitgearbeitet.

Gesunde Mischung

Bürgermeister Achim Gaus freue sich besonders über einen männlichen Schulleiter. Auch wenn das nicht ganz politisch korrekt sei, wäre doch eine gesunde Mischung der Geschlechter in der Pädagogik sinnvoll. Zudem seien Grundschullehrer ohnehin eher selten gesät und leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Neben der Vielzahl an Glückwünschen hatten die Schüler ein tolles Programm mit Musik, Tanz und sogar einem kleinen Theaterstück vorbereitet und unterhielten damit ihren neuen Rektor und die Gäste der Feier. Ihre große Mühe wurde dann auch entsprechend mit Applaus belohnt.

Lenz selber war deutlich gerührt und hielt sich kurz. „Eigentlich sah ich meine Zukunft immer mehr im Klassenzimmer. Aber als ich die kommissarische Leitung übernommen habe, habe ich mir gesagt, wenn Schulleitung, dann richtig. Ich will einfach unsere gute Arbeit fortsetzen“, so Lenz.