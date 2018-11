Theater in Bach spielt Komödie über Blind Dates

Das Theater in Bach „d’Schlabbagoscha“ hat am Freitagabend die Komödie in drei Akten von Ute Tretter-Schlicker „Emil für dich!“ im Sankt-Nikolaus-Haus in Bach vorgestellt. In dem dafür umgewandelten Theatersaal hieß es wieder „Vorhang auf und Bühne frei …“. Im neuen Theaterstück geht es um das Thema „Blind Dates“ und deren Folgen. Mit viel Lachen und Applaus erlebte das Publikum, dass ein Treffen von Unbekannten durchaus zu Verwechslungen mit bösem Erwachen führen kann.

Der Abend begann mit dem Schlager aus vergangenen Tagen „Theater, Theater“ der Sängerin Katja Epstein. Bevor dann der Vorhang aufging, begrüßte Adalbert Traub das zahlreich erschienene Publikum im Sankt-Nikolaus-Haus, dann begann das Stück.

Das junge Ehepaar Thomas und Carmen freut sich auf die angekündigten Besuche in ihrer Pension. Neben ihrem Vater und seiner Mutter kam auch noch der Nachbar Emil, der sich mit seiner Traumfrau, die er im „Katholischen Sonntagsblatt“ kenne gelernt hatte, hier ebenfalls treffen möchte. Weil er sie persönlich noch nicht kennengelernt hat, verwechselt er sie mit der Mutter von Thomas. Auch Vater Robert von Carmen hat ein Treffen mit seiner Internet- Bekanntschaft hier geplant. In den ersten zwei Akten erlebten die Zuschauer, was sich aus solchen Verwechslungen ergeben kann.

Nach der Pause, im dritten Akt, lösen sich die Verwechslungen, durch die Aufklärungen des jungen Ehepaares Carmen und Thomas, nach und nach auf. Wirkliche Probleme mit seinem Rücken hat nur Carmens Vater Robert, nach der harten durchgestandenen Nacht. Und an diesem Morgen klären sich ebenso die verschiedenen Zuneigungen zueinander. Musikalisch endet das Theaterstück wiederum mit dem schon etwas älteren Schlager „Theater, Theater“.

Die nächsten Aufführungstermine in Bach im Sankt-Nikolaus-Haus finden am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr, am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr, am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr statt. Ebenso hat die Gruppe noch einen Auftritt im Alten Theater in Ulm, am Freitag, 28. Dezember, um 19 Uhr. Wer sich noch keine Karte für die Komödie gesichert hat, kann sich unter der Nummer 0172/1021982 (auch WhatsApp) iüber verfügbare Karten informieren und Karten reservieren lassen.